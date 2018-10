Serie A Fiorentina | Biraghi | «Faremo di tutto per arrivare in Europa League»

Serie A Fiorentina - Biraghi : «Roma? Squadra da Champions» : FIRENZE - Il difensore viola Cristiano Biraghi , ai microfoni di Sky Sport, ha parlato in vista dell'impegno di sabato con la Roma: " La Roma è una Squadra che punta alla Champions , noi vogliamo fare meglio dell'anno scorso. Faremo di tutto per entrare in Europa ...

Calciomercato Serie A - Fiorentina e Parma pronte a riportare un calciatore in Italia : Da giovanissimo rappresentava uno dei profili più interessanti per il futuro del campionato Italiano e anche della Nazionale, poi, nel momento in cui sembrava poter fare l’ennesimo salto, Giulio Donati si è un po’ allontanato dai riflettori dei top club. Dopo un paio di prestiti ai tempi dell’Inter (Lecce in Serie A e Padova e Grosseto in Serie B), per il terzino destro è arrivata la prima occasione da cogliere al volo ...

Serie A - la Fiorentina si illude ma con il Torino finisce 1-1 : E' terminata 1-1 Torino-Fiorentina, gara valida per la decima giornata di Serie A. Succede tutto nel primo tempo. A segno Benassi al 2', pareggio granata con l'autorete di Lafont sul tiro di Aina al ...

Calcio femminile - Serie A 2018-2019 : la Fiorentina supera il Sassuolo - Juventus fermata dall’Atalanta Mozzanica - primo successo storico della Roma : La quinta giornata del campionato di Calcio femminile di Serie A 2018-2019 è andata quasi completamente in archivio. In attesa che si disputi il posticipo della domenica (ore 12.30) tra Verona e Milan, andiamo a raccontarvi quello che è accaduto in questo sabato calcistico in rosa. Partiamo dal ko del Sassuolo capoclassifica. Le neroverdi sono state sconfitte 2-0, tra le mura amiche, dalla Fiorentina di Antonio Cincotta, che tra qualche giorno ...

Serie A - diretta Torino-Fiorentina dalle 20.30 : probabili formazioni e dove vederla in tv : ROMA - Torino-Fiorentina è sfida tra due squadre che sognano l'Europa e che nell'ultimo turno hanno perso una grande occasione per un balzo in alto pareggiando rispettivamente contro Bologna e ...

Serie A Fiorentina - Pioli : «Torino? Squadra forte - ma lo siamo anche noi» : FIRENZE - Gara tanto importante quanto difficile per la Fiorentina . I viola, infatti, affronteranno il Torino in trasferta. Questo il pensiero di Stefano Pioli sugli avversari: " Il Torino è una ...

Calcio femminile - Serie A 2018-2019 : big match Sassuolo-Fiorentina - Milan a Verona - la Juventus affronta l’Atalanta Mozzanica : Domani si ritorna in campo nel campionato di Serie A di Calcio femminile 2018-2019 per la quinta giornata. Un sabato calcistico in rosa molto interessante in cui le prime della classe sono attese da impegni da non sottovalutare. Partiamo dal big match di questo turno, ovvero il confronto tra il Sassuolo (primo in classifica) e la Fiorentina (sesta ma con una partita in meno). Le neroverdi di Gianpietro Piovani hanno stupito in questa primissima ...