Scuole chiuse con il sole | l' accusa del meteorologo | ' Previsioni inadeguate fatte da

Molte Scuole rimarranno chiuse anche oggi per il brutto tempo : A causa della “allerta meteo” proclamata dalla Protezione Civile anche oggi le scuole rimarranno chiuse in Molte zone d’Italia, dove il brutto tempo persisterà anche oggi e domani. La sindaca di Roma Virginia Raggi ha ordinato la chiusura di tutte le The post Molte scuole rimarranno chiuse anche oggi per il brutto tempo appeared first on Il Post.

Maltempo - Genova : Scuole restano chiuse : ANSA, - Genova, 30 OTT - A causa dei danni provocati dal Maltempo, il Comune di Genova ha deciso di tenere chiuse le scuole anche oggi, nonostante non ci sia più lo stato di allerta rossa in città. L'...

Maltempo - sale il numero dei morti : Scuole chiuse - crolla il soffitto in un’aula : Un vigile del fuoco volontario è morto a San Martino in Badia, in provincia di Bolzano. L’uomo era intervenuto insieme ai colleghi per mettere in sicurezza una strada e a causa delle forti piogge e il vento che in quel momento si stavano abbattendo sulla zona è rimasto travolto da un albero. Il vigile del fuoco è stato subito soccorso dai colleghi che si trovavano con lui, ma nulla hanno potuto fare per salvargli la vita. Il pesante tronco ...

Maltempo - Genova : Scuole restano chiuse : ANSA, - Genova, 30 OTT - A causa dei danni provocati dal Maltempo, il Comune di Genova ha deciso di tenere chiuse le scuole anche oggi, nonostante non ci sia più lo stato di allerta rossa in città. L'...

Napoli ferita dal maltempo - Scuole chiuse e scontro sulle allerte meteo : l'ira di de Magistris : L'allerta era stata diramata venerdì dagli uffici della Protezione civile regionale a tutti i comuni campani. Un'allerta 'gialla' ma con la specifica di 'vento forte o molto forte dai quadranti ...

Maltempo - sette morti. Scuole chiuse in tutta Italia - da domani nuovo peggioramento : E' di sette vittime il bilancio dell'eccezionale ondata di Maltempo che si è abbattuta sull'Italia. Nella notte ha perso la vita un vigile del fuoco volontario, schiacciato da un albero in provincia di Bolzano. Un disperso in Calabria e decine di persone ferite. Da domani nuovo peggioramento con una perturbazione atlantica.Continua a leggere

Roma - Scuole chiuse martedì 30 ottobre per il maltempo : è ufficiale. Istituti chiusi anche a Napoli : anche nella giornata di martedì 30 ottobre scuole chiuse a Roma. Lo ha deciso il Campidoglio con un'ordinanza che dispone la chiusura degli Istituti di ogni ordine e grado. E lo ha...

Maltempo - Scuole chiuse anche martedì a Roma - Napoli e in molte altre città : Per il Maltempo anche martedì le scuole saranno chiuse a Roma . Lo ha deciso il Campidoglio con un'ordinanza che dispone la chiusura degli istituti di ogni ordine e grado. Analoga misura a Napoli . Il ...

Allerta Meteo Liguria - il Comune ci ripensa : Scuole chiuse a Genova oggi 30 ottobre : Il Comune di Genova ha deciso, poco prima dell’una di notte, di tenere le scuole chiuse oggi, martedì 30 ottobre, anche senza Allerta rossa, terminata a mezzanotte. La decisione, ufficializzata sul sito del Comune alle 01:10, è stata presa a causa degli ingenti danni provocati dal maltempo e per gli effetti del forte vento su Genova. L'articolo Allerta Meteo Liguria, il Comune ci ripensa: scuole chiuse a Genova oggi 30 ottobre sembra ...

Maltempo - nubifragi - frane e venti a 100 km/h. Sette morti - un disperso Scuole chiuse martedì : ecco dove : Disagi in tutta Italia. Due morti in provincia di Frosinone, uno a Latina, uno a Napoli, uno a Belluno, uno a Savona e un vigile del fuoco a Bolzano. Disperso velista a Catanzaro. A Venezia marea record: allagato il 70% del centro storico. Interrotta l’Alta Velocità tra Parma e Reggio Emilia. Bloccati 180 turisti al Passo dello Stelvio. Il Viminale: valutare chiusura scuole e uffici e limitare gli spostamenti

Maltempo - nubifragi - frane e venti a 100 km/h. Sei morti - un disperso Scuole chiuse martedì : ecco dove : Disagi in tutta Italia. Due morti in provincia di Frosinone, uno a Latina, uno a Napoli, uno a Belluno e uno a Savona . Disperso velista a Catanzaro. A Venezia marea record: allagato il 70% del centro storico. Interrotta l’Alta Velocità tra Parma e Reggio Emilia. Bloccati 180 turisti al Passo dello Stelvio. Il Viminale: valutare chiusura scuole e uffici e limitare gli spostamenti

Pinerolo : Scuole chiuse! Ma è uno scherzo : ... ed è nata da uno scherzo ben orchestrato, utilizzando la rete e taroccando una vecchio articolo de "La Repubblica" relativo alla cronaca di un evento alluvionale del passato.

Maltempo - nubifragi - frane e venti a 100 km/h. Sei morti - un dispersoScuole chiuse martedì : ecco dove : Disagi in tutta Italia. Due morti in provincia di Frosinone, uno a Latina, uno a Napoli, uno a Belluno e uno a Savona . Disperso velista a Catanzaro. A Venezia marea record: allagato il 70% del centro storico. Interrotta l’Alta Velocità tra Parma e Reggio Emilia. Bloccati 180 turisti al Passo dello Stelvio. Il Viminale: valutare chiusura scuole e uffici e limitare gli spostamenti

Maltempo - Scuole chiuse martedì 30 ottobre : da Roma a Napoli le ordinanze dei comuni : A causa dell’ondata di Maltempo che da domenica 28 ottobre ha messo in ginocchio l’Italia provocando sei morti, martedì 30 ottobre, molte scuole rimarranno chiuse. Il Viminale, con una circolare inviata dal capo di Gabinetto, ha chiesto di “valutare la chiusura di tutte le scuole e degli uffici”. Nel Lazio l’unica amministrazione ad aver già emanato l’ordinanza di chiusura degli istituti di ogni ordine e grado ...