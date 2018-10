Scuola | non c' è traccia di assunzioni | promesse s' infrangono nella legge di Bilancio

Reggio Emilia - i giudici si sostituiscono alla Scuola : 'Non si può bocciare in prima media' : I pedagogisti sostengono che una bocciatura possa essere salutare per la crescita e la formazione di un ragazzo. Non la pensa invece così il Consiglio di Stato , che ha sentenziato che un ragazzo di ...

Maltempo Friuli Venezia Giulia : acqua alta a Grado per la mare - scoperchiato tetto di Scuola nel Pordenonese : L’alta marea delle 13 ha provocato disagi e qualche allagamento a Grado (Gorizia): l’acqua ha raggiunto alcuni scantinati e abitazioni, senza creare pericoli per la popolazione. Un nuovo picco di alta marea è atteso per le 23: in questo momento il mare non riceve a causa dello Scirocco e quindi l’acqua non riesce a defluire. Il vento ha provocato oggi pomeriggio il parziale scoperchiamento della scuola elementare di Claut ...

Vittoria Baruffi - 14enne morta a Scuola durante ora ginnastica/ Domani autopsia : “Non aveva malformazioni” : Vittoria Baruffi, 14enne morta a scuola durante ora ginnastica. Domani l'autopsia per fare chiarezza sulla tragedia: “Non aveva malformazioni”. Le ultime notizie(Pubblicato il Mon, 29 Oct 2018 08:30:00 GMT)

Scuola - il Consiglio di Stato : 'Non si può bocciare in prima media' : Il periodo è quello più delicato nella vita di un bambino-ragazzo: si cambia ciclo di studi, si cambia Scuola, compagni, insegnanti, materie e regole. Anche per questo il Consiglio di Stato ha ha ...

La Scuola deve formare il cittadino - non fare progetti. Lettera : Quella cioè di insegnare le abilità di base, si sapersi muovere nel mondo, di dare loro le conoscenze essenziali per affrontare adeguatamente un percorso universitario e poi trovare il lavoro giusto ...

Napoli - nonno stroncato da infarto mentre accompagna la nipotina a Scuola : Quella che si sta per raccontare è una triste vicenda [VIDEO] che si è verificata nei pressi della citta' di Napoli, precisamente nel comune di Marano, in via Tagliamento, dove un uomo P. R. le sue iniziali di circa sessanta anni ha perso la vita mentre stava accompagnando la propria nipotina a scuola. Secondo quanto riferisce il quotidiano Il Mattino, l'uomo ha accusato improvvisamente un malore durante il tragitto a bordo della propria ...

Palermo - voragine davanti a una Scuola elementare ma la struttura non chiude : Un ponticello traballante, una tettoia e poco altro per evitare che gli ottanta bambini della scuola Rampolla rischino un qualunque incidente. Il mese scorso infatti davanti all'edificio si è aperta ...

Texas - lo Scuolabus guada una strada inondata : attimi di paura per il folle gesto dell’autista [VIDEO] : Il folle e sconsiderato gesto dell’autista di uno scuolabus poteva costare decisamente caro Nei pressi della città di Leander, in Texas (USA), l’autista alla guida di uno scuolabus stava percorrendo una strada di campagna decisamente dissestata, quando ad un certo punto ignorando i cartelli che segnalavano pericoli di allagamento, ha iniziato ad attraversare con il veicolo la strada che si era nel frattempo era stata completamente inondata ...

Nonno muore mentre accompagna la nipotina a Scuola nel Napoletano : Ha accusato un malore mentre, alla guida della sua moto, accompagnava la nipotina a scuola. L'uomo, di circa 60 anni, è deceduto prima dell'arrivo dei sanitari del 118 in via Tagliamento, a Marano, a ...

Scuola - ‘Bussetti sui concorsi docenti dice basta idonei ma non sa o finge di non sapere’ : Le dichiarazioni del ministro dell’istruzione, Marco Bussetti, a proposito dei prossimi concorsi docenti hanno suscitato un’ondata di polemiche: il titolare del dicastero di Viale Trastevere, come vi abbiamo riferito ieri, ha dichiarato al ‘Corriere della Sera’ che ‘dal prossimo concorso ci saranno più gli ‘idonei’: o passi il concorso e sei abilitato per il biennio di durata del bando o devi rifare il concorso. ...

«La Scuola non ha bisogno di altri fondi. Prof assunti dalle Regioni? Idea virtuosa» : Il ministro Bussetti apre alle richieste delle Regioni Veneto e Lombardia sull’autonomia differenziata. Nel bilancio non ci sono fondi per scuole e università? «Ci si scalda con la legna che si ha»

I dati Ocse certificano che la Scuola italiana non è un paese per poveri : (Florian Gaertner/Photothek via Getty Images) Nel contesto della scuola riesce bene soltanto il 12% degli studenti provenienti da ceti svantaggiati. In numeri più accessibili, solo uno studente su otto. E le differenze cominciano a manifestarsi a partire dai 10 anni di età. È quanto emerge dal rapporto Equity in Education dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse), nel quadro di una delle indagini Programme for ...

Governo M5S-Lega sotto accusa : ‘Prima protesta venuta dalla Scuola? Non è un caso’ : dalla Buona Scuola renziana alla ‘Scuola in peggio‘ del ‘Governo del cambiamento…in peggio’. L’ex sottosegretario al Miur, Gabriele Toccafondi, in occasione di un suo intervento a Didacta, la mostra-convegno sul mondo dell’istruzione in corso a Firenze, non ha risparmiato le critiche nei confronti del Governo Movimento5stelle-Lega. Toccafondi: ‘Dilettantismo incosciente, non è un caso se la prima ...