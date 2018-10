ilmessaggero

: Scattano un selfie sul ciglio del burrone in California, dietro di loro una coppia che poco dopo precipiterà per 8.… - ilmessaggeroit : Scattano un selfie sul ciglio del burrone in California, dietro di loro una coppia che poco dopo precipiterà per 8.… - Durissimo5 : RT @aspirante_cuc: Tutte le coppie innamorate si scattano un selfie di coppia, no?! ?? #porca #arrapare. #sex #sesso #coppia #couple #cuckol… -

(Di martedì 30 ottobre 2018) Senza volerlo hanno fotografato una giovaneche di lì a poco è morta in maniera orribile, precipitando in una scarpata profonda 800 metri. E' accaduto negli Usa: una storia in cui isi ...