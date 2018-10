Salvini | ' voi scrivete letterine | ma c' è voglia di crescere'

Manovra - Salvini : Voi scrivete letterine - noi avanti come treni : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Tap : corteo contro M5s - 'Salvini mantiene la parola e voi no' : Rivolta in Puglia contro il Movimento 5 stelle per l'imminente ripresa del lavori del Tap. M5s ha deluso gli abitanti del Salento perché non ha rispettato la promessa di fermare l'opera, e al corteo ...

Tap : corteo contro M5s - "Salvini mantiene la parola e voi no" : Rivolta in Puglia contro il Movimento 5 stelle per l'imminente ripresa del lavori del Tap. M5s ha deluso gli abitanti del Salento perché non ha rispettato la promessa di fermare l'opera, e al corteo di stamattina a San Foca tra gli attivisti corre il passaparola: Salvini ha rispettato la parola sullo stop ai migranti, M5s ha tradito quella sul Tap. È scattata stamattina la mobilitazione a San ...

Festa del Cinema di Roma - il comizio di Michael Moore : “Da voi italiani trionfano gli idioti. Salvini razzista - bigotto e omofobo” : “Be Italy again!”. È la supplica di Michael Moore alla platea in chiusura del suo incontro ravvicinato alla Festa del Cinema di Roma, di cui è l’odierno protagonista assoluto. “E con questo non intendo lo slogan alla Trump ‘Italy First’, cioè non siate l’Italia voluta dai politici oggi al potere, ma quella vera, quella che sapete di essere all’origine”. Standing ovation. Tornato alla ribalta con l’energia trascinante che l’ha sempre distinto, il ...

Salvini contro i "professoroni" : "Io sono ignorante - ma voi dove eravate?" : Aspetto che tutti questi geni che spiegano al nuovo governo, umile arrivato da poco, noi poverini, ultimi della fila, pinocchietti, calimeri…voi geniali rappresentanti dell'economia che ...

Salvini a Forza Italia : 'Niente lezioni da voi - avete governato col PD' : Salvini e Forza Italia ai ferri corti: volano gli stracci tra (ex?) alleati. Non sono andate giù al vicepremier le stoccate continue del partito di Berlusconi nei confronti del governo gialloverde, sottoposto oggi al “fuoco di fila” degli attacchi di media, opposizioni ed Unione Europea. Migranti, rispetto dei vincoli comunitari e manovra economica i principali fronti su cui si sta consumando una guerra senza esclusione di colpi. Per Conte e la ...

Salvini a FI - da voi niente lezioni : ANSA, - ROMA, 8 OTT - "Sono curiose le lezioni su come si governa da parte di chi ha governato negli ultimi anni con risultati non particolarmente brillanti". Così il vicepremier e ministro dell'...

Salvini a FI - da voi niente lezioni : ANSA, - ROMA, 8 OTT - "Sono curiose le lezioni su come si governa da parte di chi ha governato negli ultimi anni con risultati non particolarmente brillanti". Così il vicepremier e ministro dell'...

Salvini a FI - da voi niente lezioni : ANSA, - ROMA, 8 OTT - "Sono curiose le lezioni su come si governa da parte di chi ha governato negli ultimi anni con risultati non particolarmente brillanti". Così il vicepremier e ministro dell'...

Manovra - Salvini-Di Maio a Tria : “Se non ti piace - au revoir” : Nessuno invoca i forconi contro il Ministro Tria, eppure il nocciolo di tutti i ragionamenti nei Palazzi, e a mezza bocca nelle dichiarazioni alla stampa, è questo: “Se Tria non è più nel progetto, lo cambiamo.” Un monito importante, perché il capo di Via XX Settembre Segui su affaritaliani.it

Manovra - Salvini-Di Maio a Tria : “Se non ti piace il deficit - au revoir” : Nessuno invoca i forconi contro il Ministro Tria, eppure il nocciolo di tutti i ragionamenti nei Palazzi, e a mezza bocca nelle dichiarazioni alla stampa, è questo: “Se Tria non è più nel progetto, lo cambiamo.” Un monito importante, perché il capo di Via XX Settembre Segui su affaritaliani.it

Asselborn contro Salvini : 'Tanti di voi in Lussemburgo per avere soldi per i vostri figli' : Paese che vai, nemici che trovi. 'Molto onore' direbbe Matteo Salvini, tanto per ricordare un post social che aveva causato parecchie polemiche tempo addietro. In questo caso il 'nemico' è nuovo, ma fa parte di quell'Unione Europea che il ministro dell'Interno ha gettato da tempo nel calderone dei 'problemi per gli italiani'. Dunque anche la Conferenza sulle migrazioni che si tiene a Vienna diventa oggetto di scontro e non potrebbe essere ...

Asselborn attacca Salvini : 'In Lussemburgo venivate a lavorare voi italiani' - il video : Matteo Salvini e la sua politica sull'immigrazione fanno discutere. In Italia, così come in Europa. Più volte è accaduto che qualcuno abbia fatto leva sul fatto che l'Italia è stato anche un paese di migranti, ma fino ad ora mai nessuno fuori dai confini lo aveva fatto presente in maniera così dura. E' toccato al Ministro degli esteri del Lussemburgo Jean Asselborn che, durante l'intervento del rappresentante italiano a Vienna, non ha esitato ad ...

Jean-Claude Juncker insulta Matteo Salvini : 'Non aiuta l'Italia. E se da voi i ponti crollano...' : Contro Matteo Salvini , ora, anche mister Europa, il 'vizioso' Jean-Claude Juncker . In un colloquio con alcune testate europee, tra cui La Stampa , ha affermato: 'Ogni tanto rimango allibito dai ...