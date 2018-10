Salvini lavora al fronte sovranista per le Europee E sente Meloni

Salvini a Di Maio : “Al dl sicurezza il M5s ha presentato 81 emendamenti. Ragazzi - non è così che si lavora” : “La scadenza per la presentazione degli emendamenti è oggi: perché i 5 stelle hanno presentato 81 emendamenti come se fossero all’opposizione? Ragazzi, non è così che si lavora, non è cosi che si fa tra alleati. Io poi sono ben contento se c’è qualcosa è da migliorare”. Lo dice Matteo Salvini su Facebook. L'articolo Salvini a Di Maio: “Al dl sicurezza il M5s ha presentato 81 emendamenti. Ragazzi, non è così che si ...

Salvini risponde alla ragazza peruviana : "Chi lavora è benvenuto" : Pochi giorni fa, Elizabeth , una ragazza peruviana che vive in Italia da 18 anni, aveva scritto una lettera a Matteo Salvini sulle pagine di Repubblica . Nella lettera, la ragazza scriveva al ministro ...

Salvini replica all’Ue : “Non rompa le scatole e ci lasci lavorare - manovra non si tocca” : Il vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini, replica immediatamente alla lettera inviata dalla Commissione Ue che prevede una sostanziale stroncatura della legge di bilancio italiana: "Questa manovra non si tocca. Un messaggio ai signori di Bruxelles, per dire: per l'Italia decidono gli italiani, non rompeteci le scatole, lasciateci lavorare".Continua a leggere

Inchiesta Diciotti - Salvini attacca i giudici : "Chiudetela qui e lasciatemi lavorare" : Non si ferma l'Inchiesta contro Matteo Salvini. Nel mar Mediterraneo non ci sono pià Ong pronte a recuperare immigrati al largo della Libia, ma l' affondo dei giudici nei confronti del ministro dell'...

Diciotti - tribunale dei ministri di Palermo si dichiara incompetente su Salvini. Lui : “Chiudetela e lasciatemi lavorare” : L’inchiesta per sequestro di persona su Matteo Salvini cambia sede. Il tribunale dei ministri di Palermo si è spogliato del caso legato al trattenimento sulla nave Diciotti dei migranti soccorsi in mare dalla Guardia Costiera il 16 agosto scorso. Gli atti sono stati trasmessi alla procura perché il tribunale si è dichiarato territorialmente incompetente a indagare. Il presidente del tribunale dei ministri Fabio Pilato ha comunicato di ...

Manovra - Salvini a Mosca : “Oettinger? La smetta e ci lasci lavorare”. Poi sulle sanzioni : “Con noi si cambia” : “La Manovra farà crescere l’economia italiana e sento che l’Europa preannuncia che la boccerà. Lancio un appello a Berlino, Parigi, Bruxelles: lasciateci lavorare, lasciateci occuparci degli italiani. Non stupiamoci se poi gli italiani diventano euroscettici”. Lo ha detto Matteo Salvini a Mosca, replicando alle affermazioni del commissario al Bilancio Ue Günther Oettinger. Poi, parlando delle sanzioni, ha detto: “Se i movimenti ...

Manovra - Oettinger : «L'Ue la respingerà». Salvini : «Lasciateci lavorare» : Il commissario al Bilancio Ue, Guenther Oettinger, attraverso il sito dello Spiegel on line afferma che «la commissione Ue rigetterà la Manovra del bilancio italiano». Una lettera...

Pensioni - Salvini : ‘Obiettivo finale quota 41 per i lavoratori precoci’ : Di certo ci sara' la quota 100 nella riforma delle Pensioni targata M5s-Lega che punta a superare la legge Fornero. Sembrano esserci buona possibilita' anche per la proroga del regime sperimentale di Opzione donna che “non è stata mai messa in discussione”, come ha gia' spiegato il ministro del Lavoro e delle Politiche sociali Luigi Di Maio che, dopo un incontro con una delegazione di lavoratrici, ha dato mandato ai tecnici del ministero di ...

Cristina Parodi - la risposta di Matteo Salvini : 'Nessuno caccia nessuno. Andiamo avanti a lavorare' : Per Cristina Parodi , in buona sostanza, il successo politico di Matteo Salvini è dovuto all'ignoranza della gente . Un pensiero, quello della conduttrice de La prima volta su Rai 1, rivelato nel ...

Migranti - Salvini : “Stiamo lavorando all’apertura di corridoi umanitari dall’Africa per donne e bambini” : corridoi umanitari già da ottobre per donne e bambini africani. Con questo annuncio, Matteo Salvini spiazza la stampa presente al G6 dei ministri dell’Interno a Lione. Una volontà, quella comunicata dal vicepremier leghista, che si discosta dalla retorica dei porti chiusi portata avanti in campagna elettorale, prima, e dopo la formazione del governo. “Siamo così cattivi che sto lavorando per riaprire dei corridoi umanitari che ...

Golpe finanziario - Matteo Salvini e Luigi Di Maio lavorano a piano B : 'Dell'Europa mene frego' , Salvini, , 'lo spread non è una bella cosa ma noi non possiamo controllare i mercati' , Conte, e 'non c'è nessun piano B per cui è inutile che questi signori strillino' , Di ...