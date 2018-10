Salvini | farò di tutto per aiutare Romani e sindaca Raggi

Roma : Salvini - faro' di tutto per aiutare i romani e il sindaco : "Cercherò di fare di tutto per aiutare i Romani e il sindaco ad avere una città piu' sicura. Incredibile che chi non ha fatto niente per vent'anni si svegli ora". Cosi' Matteo Salvini in una nota. Il vicepremier era intervenuto anche ieri su Roma facendo capire di essere disposto a sostenere una nuova candidatura della leader di FdI Giorgia Meloni in caso di dimissioni di Virginia Raggi.

Salvini : non farò sgambetti per calcolo : 15.16 "Se ci sono proposte della Ue sono benvenute, ma la Manovra la fa il governo e i capisaldi non si toccano", dice il vicepremier Salvini. "No a manovre lacrime e sangue per conto di Bruxelles". "Con Di Maio non ho mai litigato.Ci vediamo a cena", spiega riferendosi alle tensioni dei giorni scorsi. "Non farò mai mezzo sgambetto al governo del cambiamento per calcoli elettorali. C'è un contratto e voglio rispettarlo".Si dice "contento del ...

Governo - Salvini : non farò sgambetti - conto durerà 5 anni : Milano, 22 ott., askanews, - 'Non farò mai mezzo sgambetto al Governo del cambiamento per calcoli elettorali. C'è un contratto e vedo di onorarlo fino in fondo. Mi aspetto uguale comportamento da ...

Salvini : 'Non farò lo sgambetto al governo per calcoli elettorali' : "Non farò mai mezzo sgambetto al governo del cambiamento per calcoli elettorali. C'è un contratto e voglio rispettarlo". A dirlo, facendo riferimento al recente scontro tra M5s e Lega sulla "pace ...

Olimpiadi - Salvini : farò di tutto - chi ha paura sbaglia mestiere : Roma, 22 set., askanews, - 'A me piaceva l'idea delle Olimpiadi italiane di tutte le Alpi, sarebbe stata una vetrina incredibile in tutto il mondo. Qualcuno ha avuto paura, non ho perso la speranza e una proposta olimpica italiana ci sarà. farò di tutto perchè queste Olimpiadi invernali ci siano in Italia. Se qualcuno ha …

Olimpiadi 2026 - Salvini non si arrende : “farò di tutto per organizzare i Giochi in Italia” : Il Ministro dell’Interno ha confermato di voler portare in Italia le Olimpiadi Invernali del 2026 “A me piaceva l’idea di un’Olimpiade italiana, un’olimpiade di tutte le Alpi e le Dolomiti… ma qualcuno ha avuto paura… non ho perso la speranza, una proposta olimpica italiana ci sarà. Io farò di tutto per fare le Olimpiadi invernali in Italia…“. Lo ha detto Matteo Salvini ospite di ...

Olimpiadi - Salvini : "Farò di tutto per portarle in Italia" : Matteo Salvini non molla sulle Olimpiadi. Il ministro degli Interni afferma che farà di tutto per portarle in Italia. Dopo il duro stop di ieri, il titolare del Viminale riapre la partita e afferma: "Da cittadino italiano, padre di famiglia, da sportivo e da vicepresidente del Consiglio, farò tutto quello che è umanamente economicamente e politicamente possibile perché le Olimpiadi invernali vengano in Italia".E lo stesso ministro degli Interni ...

Olimpiadi 2026 - Salvini : "Farò tutto il possibile perché siano in Italia " : "Da cittadino Italiano e da sportivo farò tutto quello che è possibile perché le Olimpiadi Invernali vengano in Italia". Così il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, nel corso della conferenza ...

Migranti - in 184 arrivano coi barchini a Lampedusa. Ieri Salvini diceva : “Farò di tutto per non farli sbarcare” : 184 Migranti sono sbarcati nelle ultime ore a Lampedusa, arrivati con piccole imbarcazioni a motore. Ieri un’immagine di una delle barche, scattata da un aereo militare in ricognizione sul Mediterraneo, era stata postata su Facebook da Matteo Salvini: “Almeno 7 di questi barchini, veloci e con pochi immigrati a bordo, sono in questo momento in acque maltesi. Queste non sono navi in difficoltà, questo è evidentemente traffico di ...

Mattarella stoppa l'ira di Salvini. Ma non lo faccia in nome di Scalfaro : Ma per favore non nel nome di Oscar Luigi Scalfaro, che parlandone da vivo non fu certo un esempio di etica politica.

Mattarella bacchetta Salvini citando Scalfaro : 'Nessuno può stare sopra la Legge' : Il Presidente della Repubblica entra nella questione che, negli ultimi giorni, sta interessando il Ministro dell'Interno Matteo Salvini e le toghe italiane. Lo fa con le parole di chi deve farsi garante della Costituzione e allo stesso tempo non sembra vedere di buon occhio che il capo del Viminale finisca al centro di una querelle con chi, invece, la Legge la applica. Mattarella non cita mai il leader della Lega, ma non serve un grande sforzo ...

Mattarella bacchetta Salvini citando Scalfaro : 'Nessuno può stare sopra la Legge' : Il Presidente della Repubblica entra nella questione che, negli ultimi giorni, sta interessando il Ministro dell'Interno Matteo Salvini e le "toghe italiane". Lo fa con le parole di chi deve farsi garante della Costituzione e allo stesso tempo non sembra vedere di buon occhio che il capo del Viminale finisca al centro di una querelle con chi, invece, la Legge la applica. Mattarella non cita mai il leader della Lega, ma non serve un grande sforzo ...

Vicofaro - chiuso centro don Biancalani : via migranti/ Salvini esulta - Maestri (Possibile) : “Spregevole” : chiuso il centro di accoglienza don Biancalani a Pistoia, locali non a norma: il provvedimento arriva dai vigili del fuoco e dall'Asl. 12 ospiti verso il trasferimento, gli altri 80 invece..(Pubblicato il Tue, 28 Aug 2018 19:20:00 GMT)