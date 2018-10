Salvini | ' Andrò in Brasile a prendere Cesare Battisti per portarlo nelle patrie

Blastingnews

(Di martedì 30 ottobre 2018) L'estrema destra vince anche in, Jair Bolsonaro è il nuovo presidente con il 55 % dei consensi e le reazioni all'estero sono contrastanti VIDEO. C'è chi teme che la deriva a destra del Paese sudamericano possa portare a politiche repressive come quelle che caratterizzarono la dittatura militare dal 1964 al 1985, ma la sensazione è che parecchi brasiliani abbiano optato per l'uomo forte o presunto tale per porre un freno all'altissimo tasso di criminalita' presente un pò in tutte le grandi citta'. Tra coloro che esultano all'estero c'è il ministro dell'Interno italiano, Matteoche ha gia' annunciato l'intenzione di recarsi inad incontrare il nuovo capo dello Stato. A tutti gli effetti, Bolsonaro entrera' comunque in carica l'1 gennaio del prossimo anno. Ma la visita del vicepremier del governo Conte avrebbe un duplice scopo, il Viminale vuole ...