Salmo su Pornhub per la promozione del nuovo album GALLERY

sportfair

: @Salmolebon è il primo artista italiano ad aprire un canale Pornhub: ecco il suo primo video (promozionale!) per l'… - ziomuro : @Salmolebon è il primo artista italiano ad aprire un canale Pornhub: ecco il suo primo video (promozionale!) per l'… - TheSportsWear : SALMO LANCIA UN VIDEO IN ESCLUSIVA SU PORNHUB PER LA PROMOZIONE DEL NUOVO ALBUM \\ - GiovanniFerrar : BOOM! @Salmolebon è il primo artista italiano ad aprire un canale su @Pornhub ???? -

(Di martedì 30 ottobre 2018)lancia un video in esclusiva su Porhub per ladel, la principale destinazione online d’intrattenimento per adulti, ha annunciato oggi la collaborazione con, una delle punte di diamante del panorama musicale italiano L’artista, da oggi sucon un canale ufficiale dedicato, ha infatti creato un contenuto video in esclusiva per il lancio di Playlist, ilattesissimo– già disponibile per il pre-save su tutte le piattaforme – in uscita il prossimo 9 novembre. “90Min”, uno dei singoli dell’, è già record con un milione di stream in 24 ore su Spotify, il debutto più alto di sempre in Italia per un solista. All’interno delci saranno 5 nuovi featuring che resteranno segreti fino alla sua uscita. Questa non è la prima volta che la piattaforma a luci rosse dimostra il suo interesse per il mondo della ...