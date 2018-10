Salmo carica un video su Pornhub e apre un canale

Blastingnews

(Di martedì 30 ottobre 2018) S avvicina l'uscita di Playlist, il nuovo attesissimo album di inediti diche verra' diffuso in commercio e sulle principali piattaforme di streaming a partire dal 9 novembre 2018. Nel frattempo il rapper sardo classe 1984 continua a stupire e a far parlare di sé con le sue trovate sicuramente fuori dal comune. Soltanto due giorni fa infatti il cantante si era esibito in incognito per le strade del centro di Milano, dopo essersi camuffato da senzatetto. Il rapper aveva eto alcuni brani del suo ultimo album, realizzando quella che in molti tra i suoi fan stanno definendo come la più geniale trovate di marketing musicale degli ultimi tempi. La notizie di oggi, che da qualche ora compare sulla maggior parte dei più noti e ti portali di informazione musicale d'Italia, è che il rapper ha pubblicato unsu '', la più ta piattaforma dierotici del ...