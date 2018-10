Salgono i costi dei club per la polizia negli stadi | si arriva fino al 10% dei biglietti

Lo spread in calo - chiude a 301 Investitori esteri via : ad agosto venduti titoli per 17 miliardi Crolla fiducia|Salgono i costi : Lo spread Btp/Bund tocca quota 340 punti base, aggiornando i massimi dal marzo 2013. Poi chiude in netto calo a 301. dopo il braccio di ferro tra Italia e Ue e le liti nella maggioranza sulla manovra

Lo spread a 340 punti - poi cala Investitori esteri via : ad agosto venduti titoli per 17 miliardi Crolla fiducia|Salgono i costi : Lo spread Btp/Bund tocca quota 340 punti base, aggiornando i massimi dal marzo 2013. Il rendimento del Btp decennale segna 3,78% per il braccio di ferro tra Italia e Ue e le liti nella maggioranza sulla manovra

Lo spread a 340 punti Investitori esteri via : ad agosto venduti titoli per 17 miliardi Crolla fiducia|Salgono i costi : Lo spread Btp/Bund tocca quota 340 punti base, aggiornando i massimi dal marzo 2013. Il rendimento del Btp decennale segna 3,78% per il braccio di ferro tra Italia e Ue e le liti nella maggioranza sulla manovra