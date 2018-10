Ryanair | addio bagaglio a mano gratis dal primo novembre | le nuove tariffe

Ryanair - addio al bagaglio a mano gratis : dall’1 novembre le nuove regole per chi viaggia : Al via dall'1 novembre 2018 le nuove regole sui bagagli a mano per chi viaggia con Ryanair. La compagnia low cost irlandese ha deciso che imbarcare le borse fino a 10 kg di peso non sarà più gratis, ma ci saranno maggiorazioni sui prezzi dei biglietti dagli 8 ai 10 euro. Tariffe più alte per i furbetti.Continua a leggere

Importanti rivoluzioni in casa Ryanair : addio al bagaglio gratuito in stiva - i dettagli : Ryanair rivede la politica bagagli a mano: clienti non priority pagheranno 8 euro per valigie fino a 10 kg Ryanair cambia nuovamente la sua politica sui bagagli a mano. Le nuove regole annunciate dalla compagnia low cost irlandese che saranno effettive dal primo novembre valgono per le prenotazioni fatte dal primo settembre 2018. Secondo la nuova policy di Ryanair non sarà più possibile imbarcare in stiva gratuitamente le valigie che ...

