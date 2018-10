Rugby Serie B – Parma supera Arezzo con un sonoro 43-7 | il racconto del match

Rugby – I risultati della 3ª e della 4ª giornata di Serie A maschile e femminile : Continua il grande spettacolo del Rugby sui campi di tutta Italia: i risultati della 3ª e della 4ª giornata di Serie A maschile e femminile Nel girone 1 di Serie A maschile importante successo esterno della capolista Sitav Rugby Lyons che supera in trasferta l’Accademia Nazionale Ivan Francescato per 10-26 centrando il bonus. Vittoria anche per l’Itinera CUS Torino che supera il CUS Milano tra le mura amiche del centro sportivo Albonico. ...

Rugby femminile - Serie A 2018-2019 : i risultati della quarta giornata. Sempre in quattro a quota venti : Va in archivio la quarta giornata della Serie A di Rugby femminile: nel Girone 1 larghe vittorie per Colorno, Valsugana e Villorba, che salgono a quota 20, seconda vittoria del Torino, mentre Pavia supera di misura Monza; nel Girone 2 Capitolina asfalta le Nelve Neroverdi e stacca ulteriormente Ferrara, a riposo. Vittoriose anche Bologna e Bisenzio, infine pari tra Donne Etrusche e Torre del Greco. Girone 1 risultati Milano-Valsugana ...

Rugby - Pro14 2018-2019 : le Zebre domani ospitano Edimburgo. Bisogna interrompere la serie negativa nel torneo : Squadra che vince non si cambia: le Zebre cambiano soltanto due titolari ed un panchinaro tra i 23 convocati per la gara di domani del Pro14 rispetto all’ultima uscita vittoriosa in Challenge Cup. domani sera alle ore 20.00 a Parma arriva l’Edimburgo e questo sarà l’unico confronto stagionale tra le due franchigie. La compagine italiana viene da tre sconfitte consecutive nel torneo ed è sesta nella Conference A con dieci punti, ...

Rugby - Serie A : Alghero prima in classifica dopo due giornate : Entrando nello specifico della cronaca della gara di ieri questa si potrebbe accostare al personaggio del dottor Jekyll e Mister Hyde, ovvero un incontro a due facce come definito anche dallo stesso ...

Rugby a 7 femminile - World Series Glendale 2018 : vince la Nuova Zelanda - exploit USA : Si è conclusa nella notte italiana la prima tappa delle World Series del Rugby a 7 femminile, che in questa stagione mettono in palio quattro posti per le Olimpiadi di Tokyo 2020. A Glendale, Colorado (USA), trionfo della Nuova Zelanda sugli USA, vera sorpresa di giornata. Completa il podio il Canada, che supera la Francia. Finale Nuova Zelanda-USA 33-7 Finale 3° posto Canada-Francia 28-0 Finale 5° posto Irlanda-Australia 19-21 Finale 7° ...

Rugby - Serie A maschile e femminile : i risultati della giornata : Rugby, Serie A maschile e femminile sono giunte rispettivamente alla 2ª e 3ª giornata di campionato Prima vittoria stagionale per il Sitav Lyons Piacenza che dopo la seconda giornata di campionato balza in testa alla classifica del Girone 1 che si presenta molto equilibrato. Per i piacentini successo per 35-20 sul Rugby Milano che vale il primato. Unica vittoria esterna è quella del Parabiago sul TKGroup Torino per 20-10. Successi interni ...

Rugby femminile - Serie A 2018-2019 : i risultati della terza giornata. In quattro a quota 15 punti : Va in archivio la terza giornata della Serie A di Rugby femminile: nel Girone 1 larghe vittorie per Colorno, Valsugana e Villorba, che salgono a quota 15, mentre resta in scia il Benetton Treviso, vittorioso contro il Pisa, infine prima vittoria del Torino, che batte il Milano; nel Girone 2 Capitolina asfalta le Donne Etrusche e stacca Ferrara, vittoriosa, ma di misura, con Bisenzio, mentre le Belve Neroverdi passano a Torre del Greco, infine il ...

Rugby a 7 femminile - World Series Glendale 2018 : completata la fase a gironi. Australia - Nuova Zelanda e Canada sugli scudi : Sono scattate nella tarda serata italiana di ieri le World Series del Rugby a 7 femminile, che in questa stagione mettono in palio quattro posti per le Olimpiadi di Tokyo 2020. A Glendale, Colorado (USA), prima delle sei tappe in programma, spazio alla fase a gironi che hanno delineato i quarti di finale e le semifinali per il nono posto. A partire dalla tarda serata di oggi spazio alla fase ad eliminazione diretta. Risultati della fase a ...

Rugby Serie A - Cus Milano e Edinol Brc si ritrovano domenica al Giuriati : Si sono sfidati per anni nella serie inferiore, si ritroveranno domenica al Giuriati Cus Milano e Edilnol Biella Rugby, rispettivamente prima e seconda squadra del girone 1 del campionato passato. ...

Rugby - in campo la serie A maschile e femminile : ecco tutti i risultati di giornata : Tante le partite disputate oggi nella serie A maschile e femminile di Rugby, ecco tutti i risultati Quattro vittorie e un pareggio nella prima giornata del Girone 1 del Campionato Italiano di serie A. Successi con bonus per ASR Milano, Cus Genova e Cus Torino rispettivamente su TKGroup Rugby Torino, Cus Milano e Pro Recco. Esordio con vittoria per il Biella che batte 24-17 l’Accademia Nazionale Ivan Francescato. Pareggio 29-29 tra ...

Rugby femminile - Serie A 2018-2019 : i risultati della seconda giornata. In cinque a quota 10 punti : Va in archivio la seconda giornata della Serie A di Rugby femminile: nel Girone 1 larghe vittorie per Colorno, Valsugana e Villorba, che salgono a quota 10, mentre resta in scia il Benetton Treviso, corsaro a Milano, infine riscatto del Riviera, che asfalta il Verona; nel Girone 2 Capitolina e Ferrara continuano nella loro corsa in vetta, ma vincono anche il Bologna e le Donne Etrusche. Il Pisa ancora non è riuscito a recuperare la ...

Serie D - Coppa d’Africa e Rugby nel weekend di DAZN : La lista completa di tutti gli eventi trasmessi dalla piattaforma del Gruppo Perform in questo weekend. Dal campionato cadetto alla boxe. L'articolo Serie D, Coppa d’Africa e rugby nel weekend di DAZN è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Banca Cras CUS Siena Rugby - e finalmente… inizia il campionato di Serie B! : Domenica 14 ottobre inizierà, sul difficilissimo campo di Civitavecchia, il primo campionato di Serie B per il Banca Cras CUS Siena Rugby; un traguardo storico, mai raggiunto prima, che porterà i ...

Rugby – Serie A femminile : i risultati della prima giornata di campionato : Serie A femminile di Rugby: i risultati da tutti i campi della prima giornata di campionato Partono subito a spron battuto le finaliste dello scorso campionato della Serie A femminile. Nella prima giornata dell’edizione 2018/19 le campionesse d’Italia in carica del Rugby Colorno nel Girone 1 superano 60-0 il Cus Milano in una gara senza storia. Vittoria senza problemi anche per il Valsugana Rugby Padova che batte a domicilio 57-5 il Rugby ...