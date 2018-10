Rossini | un gioco da ragazzi in un libro di Mantanus | “La musica a scuola? Dipende come

ilfattoquotidiano

(Di martedì 30 ottobre 2018) Mi rincresce molto, principessa eccellentissima, ma non potrò essere presente al suo ricevimento a Villa Caprile, per via di un fastidiosissimo mal di schiena che mi impedirebbe di seguire gli inchini di prammatica. Rispose più o meno così, per iscritto, Gioachinoper declinare l’invito della principessa Carolina di Brunswick, carattere tremendole sue pretese rigidissime sull’etichetta. E infatti la futura regina d’Inghilterra – che in quei tempi soggiornava a Pesaro, si era unita agli applausi a scena aperta pere dunque voleva fregiarsi della star a casa sua – la prese malissimo, anche perché la scusa del compositore tanto acclamato vacillava, visto che 26 anni sembrano pochi per i mal di schiena improvvisi. Così, col lavoro sporco del ciambellano-amante Bartolomeo Pergami, organizzò la più fetente delle vendette: organizzò una claque ...