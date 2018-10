Ronaldo primo al mondo su Instagram | ecco quanto guadagna per ogni post

Cristiano Ronaldo e il primo clásico da spettatore : 'Spero sia una partita felice per il Real Madrid' : Sarà un clásico speciale, senza le due stelle che lo hanno illuminato nell'ultimo decennio: per motivi diversi, Barcellona-Real Madrid non sarà Messi contro Cristiano . E se Leo è stato forzatamente ...

Migliori giocatori di inizio stagione - Ronaldo primo in Serie A : Il CIES ha stilato una Serie di classifiche per valutare i Migliori giocatori di inizio stagione in base a vari parametri: Cristiano Ronaldo è MVP per la Serie A. L'articolo Migliori giocatori di inizio stagione, Ronaldo primo in Serie A è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Juventus - Ronaldo primo a segnare 400 gol nei top 5 campionati europei : Il portoghese rianima su Twitter i bianconeri dopo il pari con il Genoa: "Ogni partita insegna qualcosa"

Cristiano Ronaldo nella storia : il primo a toccare 400 gol nei 5 campionati top : TORINO - Contro il Genoa Cristiano Ronaldo è finito di nuovo nel tabellino. Ha segnato il quinto gol in serie A con la maglia della Juve e, anche se non ha portato i tre punti, è stato ugualmente ...

Cristiano Ronaldo da record : primo nello storia ad aver segnato 400 gol nei top campionati europei : Cristiano Ronaldo non si ferma e continua a macinare record. Il cinque volte Pallone d'Oro, grazie alla rete segnata in Juve-Genoa, è riuscito a sfondare l'incredibile muro dei 400 gol nei top 5 ...

Cristiano Ronaldo al servizio della Juve : meno gol - ma è primo nella classifica degli assist : Quanti gol farà Cristiano Ronaldo alla Juve? La domanda ce la sentiamo ripetere da luglio. In pochi si sono concentrati però sugli altri aspetti del gioco di CR7, specialmente quando si parla di lui ...

Per Cristiano Ronaldo primo rosso in 158 partite di Champions : Una punizione eccessiva comminata a Cristiano Ronaldo. Il contatto con Murillo, la mano sulla testa dell’avversario a terra per invitarlo

Juventus - ecco il primo gol di Cristiano Ronaldo : ci voleva il “talismano” Sassuolo per sbloccarlo : È stato un primo tempo difficile per il Sassuolo a Torino, carico di sfortuna ed episodi negativi: la squadra teneva bene il campo, al cospetto dei campioni d’Italia. E il pallone sembrava proprio non volerne sapere di entrare: Marlon regala palla in area a Matuidi, ma l’azione sfuma; Lirola si coordina perfettamente e colpisce al volo verso la sua porta come un grande centravanti, ma centra in pieno il portiere; Ferrari per salvare su Khedira ...

Cristiano Ronaldo - il primo gol in Serie A - e il bis - : Il minuto 5 della ripresa di Juventus-Sassuolo passerà alla storia: Cristiano Ronaldo segna il suo primo gol in Serie A. E non deve fare neanche troppa fatica, gli basta solo ribadire in rete la ...

CRISTIANO Ronaldo - VIDEO PRIMO GOL JUVENTUS/ CR7 si sblocca con una doppietta : festa all'Allianz Stadium : CRISTIANO RONALDO, VIDEO PRIMO gol: CR7 si sblocca, festa Allianz Stadium: la reazione di Chiellini dopo la rete del fuoriclasse portoghese. Poi sigla la prima doppietta bianconera(Pubblicato il Sun, 16 Sep 2018 16:37:00 GMT)