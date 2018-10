Ronaldo | ' Juve? Offerte in Cina 5 volte più alte Il caso stupro mi condiziona | ma sono

Presagi di gloria per la Juventus - grazie a Cristiano Ronaldo e non solo : I primi due mesi di Serie A hanno evidenziato il perpetuarsi del predominio della Juventus, che pare proprio non volerne sapere di deporre le armi, quelle armi che da oltre sette anni le permettono di signoreggiare indisturbata nell'arena della massima categoria, senza che alcun team ne possa minimamente mettere in pericolo le insegne regali (nel campionato in corso vanta 6 lunghezze su Napoli ed Inter). Una Juve la cui egemonia “rischia” presto ...

Juventus - Cancelo in esclusiva a Skysport.it : 'Ronaldo merita il Pallone d'Oro - con lui favoriti per la Champions' : Non molla nulla, pur essendo il calciatore migliore del mondo. La Juventus è sempre stato un grande club ma ora, con Cristiano, agli occhi degli avversari si è trasformata nella squadra favorita per ...

La Juventus va in vacanza. Ma Ronaldo resta in palestra. FOTO : Due giorni di giorni di riposo per ricaricare le energie e staccare per un po' dal calcio: dopo il successo contro l'Empoli in campionato, l'allenatore della Juventus Max Allegri ha concesso alla sua ...

Cristiano Ronaldo : "Alla Juve non per soldi. Pallone d'Oro? Lo merito io" : Cristiano Ronaldo , passo dopo passo, si sta prendendo anche la Juventus. Il fuoriclasse di Funchal sta trascinando i bianconeri in campionato e in attesa che lo faccia anche in Champions League, vero ...

Juventus - tutta la verità di Ronaldo : “via dal Real per colpa di Perez - vi dico che cosa mi ha fatto” : Il campione portoghese ha parlato del suo trasferimento dal Real Madrid alla Juventus, spiegando i motivi del suo addio ai blancos Una lunga intervista per spiegare la propria verità, facendo luce su argomenti mai trattati fino a questo momento. Cristiano Ronaldo esce allo scoperto, lo fa parlando ai microfoni di France Football e svelando i motivi del suo addio al Real Madrid. AFP/LaPresse Niente a che vedere con i soldi, ma un rapporto ...

Cristiano Ronaldo : 'Alla Juve perché al Real non più considerato' : Roma, 29 ott., askanews, - 'Non sono venuto alla Juve per i soldi. Ma al Real Madrid non ero più considerato come prima'. Cristiano Ronaldo si confessa a alla rivista francese, France Football, ...

Juventus - Ronaldo a France Football : “Voglio superare Messi” : Juventus– 7 gol di campionato dalla quarta di campionato sino alla decima, 4 assist dall’inizio della stagione e una media reti che si sta progressivamente ritrovando. Dopo le 0 marcature nelle prime tre gare, con il gol numero uno che è arrivato alla quarta contro il Sassuolo (doppietta per lui) Cristiano Ronaldo ha iniziato a […] L'articolo Juventus, Ronaldo a France Football: “Voglio superare Messi” proviene da ...

Cristiano Ronaldo Alla Juve perché mi ha voluto davvero. Accuse stupro La verità verrà a galla : TORINO - 'Se avessi voluto firmare per un club per soldi sarei andato in Cina, dove mi offrivano il quintuplo. Non sono venuto Alla Juve per soldi, guadagnavo lo stesso a Madrid se non di più. La ...

Juventus - Cristiano Ronaldo punge Perez : 'Vi spiego perché ho lasciato il Real. Merito il Pallone d'oro' : Andare oltre i propri limiti, sempre. La ricerca della perfezione è uno dei motivi per cui Cristiano Ronaldo è uno dei calciatori più forti di sempre. Una consapevolezza che non ha più bisogno di ...

Cristiano Ronaldo comanda la Juventus : Il paradosso è che il migliore Ronaldo ancora non l'abbiamo visto. Eppure, anche questo CR7 un po' così, e cioè relativamente poco esplosivo, senza cambio di passo e talvolta un po' assente dalla ...

Con o senza Ronaldo. La differenza tra Real e Juventus : In Spagna, da undici anni, non si disputava un Clasico senza Leo Messi da una parte e Cristiano Ronaldo dall'altra. Il confronto di domenica pomeriggio è stato impietoso, con i cinque gol (a uno) rifilati dal Barcellona al Real Madrid, che hanno ridato il comando della classifica ai primi, affondato

Juventus - Cristiano Ronaldo sempre più uomo squadra : 'Uno per tutti - tutti per uno' : Ieri pomeriggio, la Juve ha battuto per 1-2 l'Empoli. Il grande mattatore della vittoria bianconera è stato Cristiano Ronaldo. CR7 ha prima realizzato il rigore che si era procurato Capitan Dybala e poi con un tiro pazzesco ha definitivamente ribaltato il punteggio a favore della Juventus. Il portoghese è sempre più trascinatore dei bianconeri e al termine della partita ha sottolineato, su Instagram, quanto il gruppo juventino sia uniti e coeso. ...

Cristiano Ronaldo compatta lo spogliatoio della Juventus : “Uno per tutti - tutti per uno” : Cristiano Ronaldo si dimostra anche uomo spogliatoio oltre che trascinatore in campo, invece di prendersi i meriti della vittoria di Empoli dà segnali di compattezza del gruppo “Uno per tutti, tutti per uno“. Cristiano Ronaldo esalta il gruppo della Juventus dopo la vittoria in rimonta sul campo dell’Empoli, firmata proprio dal portoghese con una doppietta. Il cinque volte Pallone d’Oro ha postato sui social una ...