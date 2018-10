Romano Prodi : 'Per andare avanti abbiamo bisogno di più Europa - altrimenti siamo finiti' : Il Professor Romano Prodi, ex Presidente del Consiglio dei Ministri, è intervenuto a "Quarta Repubblica" (programma in onda sui canali Mediaset), esprimendo le sue impressioni e valutazioni sui problemi interni dell'Unione Europea e sul futuro dell'Italia, a partire dalle prossime elezioni europee. Intervistato da Claudio Rinaldi, Prodi ha affermato: "Io ho fatto tante critiche in questi anni all'Europa. Ai miei tempi l'Unione Europea era una ...

mediaset - rete 4 * ' Quarta Repubblica ' : DOMANI UN'INTERVISTA A Romano Prodi Ed UN REPORTAGE SUI MIGRANTI MESSICANI - TRA GLI OSPITI ... : ... l'ex Presidente del Consiglio dei Ministri ed ex Presidente del Partito Democratico parlerà infatti ai microfoni della trasmissione di politica ed economia, temi al centro dell'informazione pubblica ...

Romano Prodi ammette : 'Francia e Germania si stanno dividendo l'Europa' : L'Europa non può essere l'anello passivo, il pungiball delle tensioni e dell'economia politica mondiale. Ci troviamo a discutere di uno scenario che va verso un ulteriore affinamento delle sanzioni. ...

Politica : Milano - alla Fondazione Ambrosianeum Romano Prodi su "L'Europa in un mondo globale" : "I cambiamenti del mondo hanno assunto, nell'ultimo decennio, una profondità e una rapidità tali da mettere in crescente difficoltà il troppo lento progetto di Unione europea", spiegano i promotori. "...

Anche Romano Prodi alle Giornate ravennati del Dipartimento di Beni culturali : Romantica e recente, l'espressione "via della seta" restituisce il senso di un mondo vasto, attraversato fin dai tempi antichi da guerre e conflitti ma animato Anche dal fervore di scambi commerciali,...

Romano Prodi torna in campo : la sua nuova Unione contro Matteo Salvini e sovranisti : Prodi, dipinto come un abate francescano che osserva saggiamente il mondo dalla sua celletta, non solo stronca la 'manovra di popolo', il 2,4% di deficit, la volgarità di Orban e i consensi di ...

Romano Prodi : 'Il Pd non può andare avanti così. Matteo Renzi decida cosa fare' : Romano Prodi non sembra ottimista sul futuro del Partito democratico. 'Se vogliamo avere delle forze riformiste serve una coalizione ampia. Quello a cui penso è lo scenario europeo. Non confondiamo il ...

Romano Prodi : "È una manovra elettorale. L'Italia rischia - il Pd ora decida chi comanda davvero" : Non apprezza la manovra, la giudica pericolosa. Teme inoltre che la nostra possa diventare una democrazia illiberale. E non vede alternativa al momento nel Pd, la sua creatura che ora deve chiarire le ambiguità al suo interno su chi comanda. Mentre in Europa vede un'alternativa al fronte populista con uno schieramento che vada da Tsipras a Macron. Romano Prodi concede un'intervista al Corriere della Sera in cui affronta i momenti ...