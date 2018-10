romadailynews

: Roma: trafuga antidepressivi in farmacia, tradito da tatuaggi: Roma – I Carabinieri del… - romadailynews : Roma: trafuga antidepressivi in farmacia, tradito da tatuaggi: Roma – I Carabinieri del… -

(Di martedì 30 ottobre 2018)– I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagniapiazza Dante hanno identificato e denunciato a piede libero l’autore di una rapina messa a segno due giorni fa in unadi via Diego Angeli, al Tiburtino. L’uomo, un 29enneno gia’ conosciuto alle forze dell’ordine, era entrato nell’esercizio e dopo aver lanciato alcune confezioni di medicinali verso la titolare ha rubato delle scatole di farmaci, la cui vendita e’ consentita solo dietro prescrizione medica, fuggendo subito dopo a piedi. La dottoressa ha dato l’allarme al “112” e i Carabinieri intervenuti, grazie alla descrizione fornita dalla vittima e alle immagini delle telecamere di videosorveglianza interna della, sono riusciti, in breve tempo, ad identificare il responsabile del colpo. Elemento fondamentale per il ...