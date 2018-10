Roma | torna regolarmente agibile via Masaniello

I Massive Attack tornano in Italia : info e dettagli sui concerti di Milano - Roma e Padova : I Massive Attack tornano in Italia per le date di Milano, Roma e Padova con il tour che celebra l’uscita del loro disco ‘Mezzanine’ I Massive Attack tornano in Italia con tour che celebra l’anniversario dell’uscita del loro disco MEZZANINE. Il tour farà tappa in Italia con tre imperdibili concerti il 6 febbraio 2019 a Milano (Mediolanum Forum), l’8 febbraio a Roma (Palalottomatica) e il 9 a Padova (Kioene ...

A Roma torna Van - rassegna dei Vignaioli Artigiani : Alla manifestazione, in programma alla Citt dell'Altra Economia sabato 10 e domenica 11 novembre e organizzata con Coop Oltre Onlus e la collaborazione di Citt dell'Altra Economia, Cae,, ci saranno ...

Roma : Roma-Lido torna a normalità - quasi regolare anche metro B : Roma – Dopo la rimozione dei rami finiti sui binari alla stazione Marconi, la linea B della metro sta tornando verso il normale funzionamento nell’intera tratta Laurentina-Rebibbia. Ripresa la circolazione anche sulla Roma-Lido, bloccata a causa di alcuni rami finiti sulla rete elettrica. L'articolo Roma: Roma-Lido torna a normalità, quasi regolare anche metro B proviene da RomaDailyNews.

A marzo Patty Pravo torna in concerto a Roma : A marzo Patty Pravo torna in concerto a Roma – Patty Pravo torna in concerto a Roma con il suo tour 2019. “La cambio io la vita che non ce la fa a cambiare me”, cantava al Festival di Sanremo 1997. Arrivò solo ottava, pur ottenendo il Premio della Critica, ma quella frase, a Patty Pravo, si appiccò addosso in modo indelebile, divenne una sorta di mantra. Oggi, l’immortale e ribelle ragazza del Piper non smette di essere se stessa: libera, ...

Appena scarcerato torna dall’ex e la minaccia di morte : arrestato/ Roma - 36enne ossessionato da fine relazione : Appena scarcerato torna dall’ex fidanzata e la minaccia di morte: arrestato 36enne di Civitavecchia (Roma) ossessionato dalla fine della sua relazione amorosa.(Pubblicato il Fri, 26 Oct 2018 19:32:00 GMT)

Morto Lello Di Segni - ultimo sopravvissuto rastrellamento ghetto/ Video Roma - da Auschwitz tornarono in 16 : Morto Lello Di Segni, l'ultimo sopravvissuto alla deportazione e rastrellamento nel ghetto di Roma: ultime notizie, il ricordo e l'Olocausto «la memoria è difficile ma necessaria»(Pubblicato il Fri, 26 Oct 2018 15:21:00 GMT)

Roma - con il Napoli tornano i leader. Ma Pellegrini resta in dubbio : Ovvio che i nomi d'arte non possano appartenere al regno della scaramanzia, e così oggi è stata festa grande a Trigoria perché presso il centro sportivo 'Fulvio Bernardini' è arrivato il cantante ...

Tornano i Ghostbusters per Sigourney Weaver : il red carpet della Festa di Roma : È l'icona della fantascienza degli anni '80 e sul red carpet della Festa del cinema di Roma non ha dimenticato le sue origini. Alla kermesse per parlare al pubblico in un Incontro Ravvicinato , ...

Wrestling - l’annuncio a sorpresa del campione Roman Reigns : “La leucemia è tornata - mi ritiro” : Il campione di Wrestling Roman Reigns si è presentato sul ring in abiti comuni, senza il consueto abbigliamento da wrestler, e, a sorpresa, ha annunciato il suo ritiro: “È tornata la leucemia”, ha rivelato, assicurando però che “tornerò molto presto, lo prometto“. Nel corso dello show televisivo Raw, il 33enne statunitense ha spiegato di dover rinunciare al titolo più importante della compagnia, l’Universal ...

WWE - Roman Reigns : 'La leucemia è tornata' : Tutto il mondo del pro wrestling, e non solo, si stringe intorno a Roman Reigns. L'ormai ex campione universale, nella puntata di Raw tenutasi la notte appena passata a Providence, ha aperto lo show presentandosi sullo stage in abiti borghesi. Che non fosse il solito Reigns si era subito capito appunto dalle vesti con cui si stava presentando al pubblico e dal viso, pallido, con gli occhi lucidi. Arrivato sul ring, il 33enne di origini samoane ...

Champions League 2018/19 : ritorna la coppa con Manchester United-Juventus e Roma-Cska Mosca su Sky : Cristiano Ronaldo Torna in primo piano la Uefa Champions League 2018/19. Si gioca la terza giornata della fase a gironi, con Cristiano Ronaldo che si ripresenta nel suo ex stadio, l’Old Trafford, per il match tra la Juventus e il Manchester United. La Roma, invece, ospita all’Olimpico il Cska Mosca. Le due partite, insieme a tutte le altre, sono in esclusiva su Sky. Champions League in tv: le partite di martedì 23 ottobre 2018 La ...

Wrestling - Roman Reigns si ritira : la leucemia è tornata : Pessima notizia per gli appassionati di Wrestling. Il campione Roman Reigns, nel corso della puntata di Raw andata in onda questa notte, ha annunciato il momentaneo ritiro dal ring per il ritorno della leucemia. Il 33enne di origini samoane e italiane (vero nome Leati Joseph Anoa’i) ha aperto lo show presentandosi non con l’abbigliamento da wrestler ma in abiti comuni e ha spiegato la sua necessità di rinunciare al titolo più importante ...

WWE - Roman Reigns : 'La leucemia è tornata' : Tutto il mondo del pro wrestling, e non solo, si stringe intorno a Roman Reigns. L'ormai ex campione universale, nella puntata di Raw tenutasi la notte appena passata a Providence, ha aperto lo show presentandosi sullo stage in abiti borghesi. Che non fosse il solito Reigns si era subito capito appunto dalle vesti con cui si stava presentando al pubblico e dal viso, pallido, con gli occhi lucidi. Arrivato sul ring, il 33enne di origini samoane ...

Wrestling - l annuncio shock di Roman Reigns 'E tornata la leucemia' : ROMA - Il mondo del Wrestling WWE si è risvegliato questa mattina con una notizia sconvolgente. Nel corso della puntata di Raw andata in onda questa notte, infatti, il campione universale Roman Reigns ...