Roma | Salvini | farò di tutto per aiutare i romani e il sindaco

Roma : Salvini - faro' di tutto per aiutare i Romani e il sindaco : "Cercherò di fare di tutto per aiutare i Romani e il sindaco ad avere una città piu' sicura. Incredibile che chi non ha fatto niente per vent'anni si svegli ora". Cosi' Matteo Salvini in una nota. Il vicepremier era intervenuto anche ieri su Roma facendo capire di essere disposto a sostenere una nuova candidatura della leader di FdI Giorgia Meloni in caso di dimissioni di Virginia Raggi.

Salvini a Meloni : vediamoci per ragionare di Europee e di Roma : Roma, 29 ott., askanews, - 'Con Giorgia ci dobbiamo vedere presto: sono contento di aver fatto con lei la corsa alle comunali di Roma l'altra volta. Eravamo contro il mondo e, soprattutto per merito di Giorgia, siamo arrivati a tanto così dal vincere. Col senno del poi altri avrebbero preferito che andasse in maniera diversa …

Salvini lancia l'amo alla Meloni : "Ragionerò con lei per le Europee e per Roma" : "Sono contento di aver fatto con lei la corsa per le comunali di Roma, eravamo soli contro il mondo e siamo arrivati a tanto così dal vincere soprattutto per merito di Giorgia. Col senno del poi probabilmente anche i romani avrebbero preferito che fosse andata in maniera diversa, che ci fosse un'altra donna in quel posto lì. Troviamoci per ragionare di Europa e anche di Roma". Lo ha detto il vice premier e ministro dell'Interno ...

Predappio - saluti Romani e inni per il Duce. La nipote di Mussolini : “Qui persone normali - no esaltati”. Loro : “Votiamo Salvini” : Una folla di “nostalgici”, circa duemila persone, ha partecipato in mattinata a Predappio alla ricorrenza della marcia su Roma, che il 28 ottobre 1922 portò al governo Benito Mussolini. I partecipanti, arrivati da diverse regioni d’Italia, si sono concentrati in Piazza Sant’Antonio per poi formare un corteo che, portando a braccio un tricolore e alcuni striscioni, ha raggiunto il vicino cimitero di San Cassiano dove si trova la ...

Romadicebasta - migliaia in piazza contro Virginia Raggi/ Campidoglio - Sindaco : "non mi dimetto - e Salvini.." : Romadicebasta, sit-in in Campidoglio Sindaco Virginia Raggi: degrado e sicurezza, replica a Pd-Fi "non mi dimetto, Salvini rispetti patti".

Il sindaco di Roma Raggi e le accuse della piazza : 'Non mollo - Salvini rispetti i patti' : Metà pomeriggio: Virginia Raggi si trova al centro Coc della Protezione civile. Vuole accertarsi di persona sull'allarme meteo previsto per oggi sulla Capitale, doveva partire in serata per Buenos ...

MORTE DESIRÉE - FICO CONTRO SALVINI : "RUSPE? NO - SERVE AMORE"/ Nuova querelle : Raggi - "Niente ronde a Roma" : MORTE DESIRÉE, FICO: "No Ruspe, SERVE più amore". SALVINI ribatte: "No, ci vogliono legge e ruspa". La Nuova querelle a distanza fra il ministro e il numero uno della camera(Pubblicato il Fri, 26 Oct 2018 19:00:00 GMT)

La nuova Lega di Salvini punta a Roma e "sbianchetta" il Nord : Il nuovo Statuto della Lega prevede un simbolo nel quale con la parola "Nord" scompare anche Alberto da Giussano. Alla...

L'annuncio di Salvini : l'8 dicembre la Lega in piazza a Roma : "Abbiamo fissato per l'Immacolata, sabato 8 dicembre, un appuntamento a Roma, in piazza del Popolo, con tutti gli italiani che ci sostengono e che vorranno esserci vicini in questa bella avventura di liberazione, di coraggio, di onestà, di crescita, di futuro". Ad annunciarlo è il ministro dell'Interno Matteo Salvini che ha aggiunto che la Lega parteciperà con il suo nome e il suo simbolo che "non si ...

Omicidio Desirèe a Roma - fermato quarto uomo a Foggia. Salvini : 'Catturato altro verme : ora carcere duro e a casa' : È stato fermato a Foggia il quarto uomo indagato per la morte di Desirée Mariottini , la 16enne morte la notte del 19 ottobre in uno stabile abbandonato nel quartiere San Lorenzo di Roma. Si tratta di ...

