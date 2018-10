Roma | Politi Lega | “Raggi? Attendiamo sentenza | ma si dimetta per disastri Sua giunta

Romania - Savona a Bucarest per 'Politica coesione inclusiva Ue' : Roma, 30 ott., askanews, - Viaggio di lavoro a Bucarest del Ministro degli Affari Europei, Paolo Savona che partecipa alla Conferenza 'Una politica di coesione inclusiva per una Unione più vicina ai suoi cittadini', organizzata dal Ministro rumeno dei Fondi Europei, Rovana Plumb. Nel corso della visita a Bucarest, il Ministro Savona ha ...

Stadio Roma : indagine soldi a politica : ANSA, - Roma, 30 OTT - La Procura di Roma ha chiuso il troncone principale della maxinchiesta sul nuovo Stadio della Roma. L'attività di indagine prosegue ora nel procedimento stralcio che riguarda il ...

Stadio della Roma - chiusa l’inchiesta su Parnasi : rischio processo per 20 persone tra cui Luca Lanzalone e alcuni politici : Sono state chiuse le indagini della procura di Roma sul nuovo Stadio della Roma, che lo scorso 13 giugno ha portato a 9 arresti. Tra le venti persone che rischiano il processo ci sono il costruttore Luca Parnasi, fulcro dell’inchiesta sul nuovo impianto che dovrebbe sorgere nella zona di Tor di Valle, cinque suoi stretti collaboratori – GianLuca Talone, Simone Contasta, Giulio Mangosi, Nabor Zaffiri, Luca Caporilli – e Luca ...

Escort - a Roma più che a Milano : 'Tra i nostri clienti giudici e politici' e minorenni : Le Escort praticano il cosiddetto mestiere più antico del mondo ma, a differenza del passato, ora posso trovare i clienti facilmente tramite internet o App specifiche. Tra i clienti delle prostitute, come da loro affermato, spesso si trovano minorenni, politici e magistrati; in molti chiedono di avere un rapporto senza l'uso di precauzioni. Queste sono solo alcune delle informazioni scoperte da un'inchiesta del quotidiano Il Giornale. Escort, a ...

Compraverde 2018 - all'Agenzia Intercent-ER della Regione Emilia-Romagna vanno i premi per la miglior politica di acquisti verdi da parte di ... : Con la legge regionale sull'economia circolare del 2015, abbiamo riaffermato l'importanza della politica degli acquisti verdi, per chiudere il cerchio facendo degli scarti nuove risorse per altri ...

Cinema in festa - star e politici in pista per il primo red carpet di Roma : Brividi di stelle. E finalmente arriva la prima serata del red carpet della tredicesima edizione della festa del Cinema, all'Auditorium. Mentre risuonano nell'aria le note del Gladiatore, riflettori ...

Infrastrutture : Mit su Roma-Latina - atti amministrativi slegati da scelte politiche : Roma, 11 ott. (AdnKronos) - "Ogni azione amministrativa attivata dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sull'opera è da considerarsi unicamente quale atto dovuto rispetto alla necessità di tutelare l'Amministrazione da richieste risarcitorie in sede giurisdizionale, e non ha alcuna valen

Politica : Milano - alla Fondazione Ambrosianeum Romano Prodi su "L'Europa in un mondo globale" : "I cambiamenti del mondo hanno assunto, nell'ultimo decennio, una profondità e una rapidità tali da mettere in crescente difficoltà il troppo lento progetto di Unione europea", spiegano i promotori. "...

Stadio Roma - Parnasi 5 ore dai pm : spunta una casa in comodato d'uso a un politico : Nel corso dell'interrogatorio, in base a quanto si apprende, si è affrontato il filone del finanziamento alla politica ma non del rapporto con i tesorieri di Pd e Lega, Francesco Bonifazi e Giulio ...

Stadio della Roma - nuovo interrogatorio per Parnasi : spunta una casa in comodato d’uso per un politico : Il costruttore Luca Parnasi è tornato davanti ai pm per un nuovo interrogatorio (il quinto) nell’ambito dell’inchiesta sul nuovo Stadio della Roma. Il magistrato Barbara Zuin, titolare del fascicolo, lo ha sentito per 5 ore: secondo quanto si apprende, l’atto istruttorio avrebbe riguardato una casa da lui data in comodato d’uso a un esponente politico locale e Parnasi avrebbe anche parlato dei finanziamenti alla politica ma non ...

la giornata all'olimpico - le critiche alla raggi : ecco come salvini si prendera' Roma - aprira'... - Politica : 1 - CAFONALINO! - CHE CI FACEVA DI BELLO IL LUMBARD salvini SUGLI ASPALTI DELL'OLIMPICO DURANTE IL DERBY roma-LAZIO? QUELLO CHE FA SEMPRE: CAMPAGNA ELETTORALE, OBIETTIVO CONQUISTARE IL CAMPIDOGLIO , ...

A Roma il Pd in piazza contro le politiche del Governo Lega-M5S : ... offuscata anche dalla scelta di non dimettersi del ministro dell'Economia. Con lui tutti gli esponenti di primo piano del Pd, da Nicola Zingaretti a Graziano Delrio, da Carlo Calenda, a Paolo ...