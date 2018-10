Roma | per la difesa spunta Nastasic

Ex Province soffocate dallo Stato A Roma risorse per 277 milioni : L'assessore regionale alle Autonomie locali Bernadette Grasso e il collega titolare dell'Economia Gaetano Armao tengono aperta su più fronti l'interlocuzione con i ministeri studiando una soluzione ...

Roma - scuole chiuse martedì 30 ottobre per il maltempo : è ufficiale. Istituti chiusi anche a Napoli : anche nella giornata di martedì 30 ottobre scuole chiuse a Roma. Lo ha deciso il Campidoglio con un'ordinanza che dispone la chiusura degli Istituti di ogni ordine e grado. E lo ha...

Ilenia Pastorelli : «Io - tenera e arrabbiata. A Roma centro preferisco la periferia» : 'Il mio personaggio è arrabbiato e ha il coraggio di esserlo, di reagire, cosa che spesso le donne non fanno per paura di esporsi'. Il 'girl power' della commedia action che l'attrice-regista Michela ...

A Roma domenica gara agonistica e camminata 'Matti per la corsa' : Roma, 30 ott., askanews, - 'Senza distinzioni tra partecipanti' - che vedranno la presenza anche di utenti, familiari e operatori del Dipartimento di Salute Mentale dell'ASL Roma 2 - si terranno ...

Il verde e l’incuria : nelle città ora il pericolo sono gli alberi Video : a Roma piovono piante : nelle città molti piante hanno superato i 100 anni e sono a rischio. Nella Capitale 5 milioni per la manutenzione sono fermi dal 2015. Il bando annullato dall’Anac e i dirigenti che hanno «paura» di fare i commissari

Next Energy arriva a Roma - nuove idee e talenti per l'energia : La Call For Talents è dedicata a giovani neolaureati con meno di 28 anni che abbiano conseguito una laurea specialistica in Ingegneria, Matematica, Fisica, Statistica ed Economia da meno di 12 mesi ...

Scuole chiuse martedì 30 ottobre per il maltempo - da Roma a Napoli le ordinanze dei comuni : A causa dell’ondata di maltempo che da domenica 28 ottobre ha messo in ginocchio l’Italia provocando sei morti, martedì 30 ottobre, molte Scuole rimarranno chiuse. Il Viminale, con una circolare inviata dal capo di Gabinetto, ha chiesto di “valutare la chiusura di tutte le Scuole e degli uffici”. Nel Lazio l’unica amministrazione ad aver già emanato l’ordinanza di chiusura degli istituti di ogni ordine e grado ...

Salvini a Meloni : vediamoci per ragionare di Europee e di Roma : Roma, 29 ott., askanews, - 'Con Giorgia ci dobbiamo vedere presto: sono contento di aver fatto con lei la corsa alle comunali di Roma l'altra volta. Eravamo contro il mondo e, soprattutto per merito di Giorgia, siamo arrivati a tanto così dal vincere. Col senno del poi altri avrebbero preferito che andasse in maniera diversa …

Roma - scuole chiuse martedì 30 ottobre per il maltempo : è ufficiale : Anche nella giornata di martedì 30 ottobre scuole chiuse a Roma. Lo ha deciso il Campidoglio con un'ordinanza che dispone la chiusura degli istituti di ogni ordine e grado. E lo ha...

Scuole chiuse anche domani : da Roma a Verona e Napoli : l’elenco città per città : A causa dell’ondata di maltempo, dopo la chiusura di lunedì, anche martedì le Scuole rimarranno chiuse in molte città italiane. Ecco l’elenco

Next Energy arriva a Roma - nuove idee e talenti per l'energia : Roma, 29 ott. (AdnKronos) - arriva a Roma la sfida per la valorizzazione di nuove idee e talenti per l'energia nel segno della transizione energetica, dell'Open Innovation e della sostenibilità. Si è svolta presso la Sala Storica di Luiss Enlabs, il centro di accelerazione e incubazione di Roma cert

Next Energy arriva a Roma - nuove idee e talenti per l'energia : Roma, 29 ott. (AdnKronos) - arriva a Roma la sfida per la valorizzazione di nuove idee e talenti per l'energia nel segno della transizione energetica, dell'Open Innovation e della sostenibilità. Si è svolta presso la Sala Storica di Luiss Enlabs, il centro di accelerazione e incubazione di Roma cert

Roma - arriva la multa per i manifesti in città contro l'utero in affitto : 20mila euro di multa e l"oscuramento dei manifesti. Sono queste le sanzioni comminate dal Comune di Roma alle associazioni Pro Vita e Generazione Famiglia per l"affissione dei discussi cartelloni di protesta contro la pratica dell'utero in affitto, che facevano parte di una campagna che ha coinvolto anche le città di Milano, Napoli e Torino.L"intenzione delle associazioni era quella di contestare la prassi delle quattro amministrazioni di ...

Roma "conquista" Haftar : conferenza a Palermo per una roadmap condivisa : Haftar a Palermo: missione ri-compiuta. L'uomo forte della Cirenaica, parteciperà alla conferenza sulla Libia dei prossimi 12 e 13 novembre. Per la diplomazia italiana, che a questo ha lavorato da tempo, è un indubbio successo. E lo è,non solo per la presenza in sé, ma per lo spirito costruttivo con il quale colui che ambisce a essere il futuro presidente della "nuova Libia" si appresta a partecipare alle due giorni ...