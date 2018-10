Roma | la provinciale a tempo determinato

ilmessaggero

: Incidente alla #Metro di Roma, comandante provinciale dei vigili del Fuoco Boscaino: 'E' stato un incidente strano,… - TgLa7 : Incidente alla #Metro di Roma, comandante provinciale dei vigili del Fuoco Boscaino: 'E' stato un incidente strano,… - egos23 : RT @JohannesBuckler: #MdT 1992 – E' una bella giornata di settembre. Un uomo esce di casa e si avvia dal palazzo in cui abita, nel quartier… - insideromacom : #ASRoma, la provinciale a tempo determinato -

(Di martedì 30 ottobre 2018) Spesso si parla di atteggiamento. Nel calcio e non solo a Trigoria. Lo stesso Di Francesco, nel bene o nel male, ne discute in pubblico, davanti alle telecamere, e ovviamente in privato, con i ...