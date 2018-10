Roma condannata dai numeri

romadailynews

(Di martedì 30 ottobre 2018) Dieci partite non sono tantissime ma sono sufficienti per fare un primo minibilancio della stagione. Si tratta di oltre un quarto del campionato, quasi un terzo. La posizione in classifica attualmente è l’ottava. E se il Genoa nel recupero della prima giornata dovesse battere il Milan, i giallorossi sarebbero addirittura noni. Praticamente a metà classifica. Quarto attacco (insieme a Sassuolo e Atalanta) e decima difesa (insieme a Milan e Spal). Inoltre guardando la classifica delle dieci squadre incontrate finora in campionato ci sono sette delle ultime nove e addirittura tutte le ultime quattro. O se preferite cinque delle ultime sei. O anche sei delle ultime sette. Per completare il quadro nelle gare contro Atalanta, Chievo, Bologna e Spal (3 su 4 in casa) laha fatto complessivamente due punti. Insomma c’è di che preoccuparsi. E tanto. A questo va aggiunto che le ...