Roma | cade albero in mezzo alla strada mentre passa un’automobile | sfiorata tragedia Il

Roma - cade albero al Gianicolo : 2 feriti : Due persone sono rimaste ferite a seguito della caduta di un albero al Gianicolo . Ieri pomeriggio le due persone, un uomo e una donna, si trovavano in piazza Garibaldi quando un albero è caduto e li ...

Maltempo Roma : albero cade al Gianicolo - 2 feriti : Ieri pomeriggio due ragazzi sono rimasti feriti a causa della caduta di un grosso albero al Gianicolo, in piazza Garibaldi. I due giovani si trovavano vicino al cannone, quando la pianta è caduta e li ha colpiti. Uno dei due è stato trasportato in codice rosso in ospedale dovrà essere operato a una gamba. La ragazza che si trovava con lui è in codice giallo per la frattura di una caviglia e vari traumi. L'articolo Maltempo Roma: albero cade al ...

Roma : cade impalcatura su edificio pericolante - chiusa via Donna Olimpia : Roma – “Roma, a piazzale Enrico Dunant impalcatura su edificio pericolante. chiusa via di Donna Olimpia direzione Dunant: veicoli diretti su via Revoltella”. Lo fa sapere su Twitter la Polizia locale di Roma Capitale. L'articolo Roma: cade impalcatura su edificio pericolante, chiusa via Donna Olimpia proviene da RomaDailyNews.

Roma : forte vento fa cadere lastre ferro a Magliana - nessun ferito : Roma – Poco prima delle 12, in via della Magliana nuova all’altezza del civico 200, a causa del forte vento alcune lastre di ferro sono cadute da un tetto di un edificio privato senza provocare feriti. Sul posto sono intervenute alcune pattuglie della Polizia di Roma Capitale del gruppo Marconi che hanno chiuso la strada in direzione del viadotto dopo aver deviato il traffico su via Rava. In via dell’Idroscalo ad Ostia, il ...

Maltempo Roma : albero cade su auto - un ferito : Incidente all’alba vicino Roma, a Valmontone: un albero è caduto su un’auto ferendo il conducente. Il 44enne è stato medicato in ospedale. Il pino, nella caduta, ha colpito il cofano della macchina in transito. Sul posto i carabinieri e i vigili del fuoco. L'articolo Maltempo Roma: albero cade su auto, un ferito sembra essere il primo su Meteo Web.

La Roma cade in casa contro la Spal : pesante 0-2 firmato Petagna-Bonifazi : La Roma di Eusebio Di Francesco cade malamente in casa contro la Spal di Leonardo Semplici. A decidere la sfida delle ore 15 giocata allo stadio Olimpico ci hanno pensato il rigore di Petagna, realizzato al 38', e concesso per fallo di Luca Pellegrini su Lazzari e il gol di Bonifazi di testa al 56' della ripresa. I ferraresi hanno anche dovuto giocare gli ultimi quindici minuti più recupero in inferiorità numerica per via dell'espulsione del ...

Calcio femminile - Serie A 2018-2019 : Sassuolo-Milan termina in parità - cade la Roma a Verona : Una terza giornata un po’ particolare quella del campionato di Calcio femminile di Serie A 2018-2019. In conseguenza dei rinvii di Fiorentina-Pink Sport Time (5 dicembre) e di Juventus-Orobica (31 ottobre) per via della Supercoppa Italiana 2018 disputata ieri, sono state solo quattro le partite ad essersi tenute oggi. Nel big match dello Stadio Enzo Ricci tra Sassuolo e Milan, il confronto è terminato 2-2. Il risultato viene sbloccato ...

Roma. Cade albero in via del Giardino zoologico : ferita donna di 36 anni : Grave incidente nella Capitale. Un albero di altro fusto è caduto in via del Giardino zoologico nei pressi del Bioparco.

Roma - ciclista cade per una buca : è grave : Un ciclista è caduto, a causa di una buca, ieri nel tardo pomeriggio in via di Fioranello a Roma. Sul posto è intervenuta la polizia locale. Il ciclista è stato trasportato in codice rosso all'...

Roma - ciclista cade per una buca : è grave : Roma, 9 ott., AdnKronos, - Un ciclista è caduto, a causa di una buca, ieri nel tardo pomeriggio in via di Fioranello a Roma. Sul posto è intervenuta la polizia locale. Il ciclista è stato trasportato ...

La Roma esce dall’agreement Uefa : cade l’obbligo del pareggio di bilancio : Il club dovrà rispettare solo le disposizioni previste dal Fair Play Finanziario per tutte le squadre che gareggiano nelle competizioni Uefa L'articolo La Roma esce dall’agreement Uefa: cade l’obbligo del pareggio di bilancio è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Roma - rapina supermercato con fucile da pesca/ Magliana - dopo il colpo cade dallo scooter e viene arrestato : Roma, rapina supermercato con fucile da pesca alla Magliana, ma dopo il colpo il malvivente cade dallo scooter e viene arrestato. Le ultime notizie: manovra azzardata durante inseguimento(Pubblicato il Sat, 06 Oct 2018 19:14:00 GMT)

Roma : Donna incinta cade in buca - Codacons vuole denunciare il Comune : Roma – Un incidente che poteva trasformarsi in tragedia. Cosi’ il Codacons racconta il caso di una Donna incinta che si e’ rivolta all’associazione per chiedere il risarcimento al Comune di Roma, dopo essere caduta in strada a causa di una profonda buca presente sull’asfalto. La vicenda risale allo scorso lunedi’ 1 ottobre, quando la Donna, all’ottavo di mese di gravidanza, percorrendo via Guidobaldo Del ...

Maltempo a Roma - cade albero in via Campania : Un albero è caduto a causa del Maltempo e dei forti venti in via Campania, a Roma, a pochi passi da Corso d'Italia e Muro Torto. Danneggiati un cassonetto dei rifiuti e alcune auto in sosta. Nel ...