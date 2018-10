Rocca Priora calcio | I cat | Franchi gol frena la Semprevisa | «Il nostro è un gruppo di

romadailynews

(Di martedì 30 ottobre 2018) Roma – Quattro punti in due partite contro squadre che sono appena retrocesse dalla Promozione. Il bottino deldi mister Paolo Lunardini contro Scalambra Serrone (attualmente primo in classifica) eè di tutto rispetto. L’1-1 di domenica scorsa a Carpineto è stato determinato da un colpo vincente di Francesco, centrocampista classe 1996 che è subentrato a gara in corsa e ha permesso ai castellani di agguantare il pareggio tra l’altro in inferiorità numerica. «Nel primo tempo la gara è stata equilibrata e anche condizionata dal maltempo – commenta l’ex giocatore dello Sporting San Cesareo – Nella ripresa siamo rimasti in dieci per una doppia ammonizione comminata a Rosi e a quel punto laha cominciato a spingere, trovando anche il gol del vantaggio. Questo, però, è formato da ragazzi di grande carattere e nel finale siamo riusciti a ...