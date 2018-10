Rivoluzione in vista per lo sport | la cassa passerà dal Coni al Governo

Ddl Anticorruzione - Bonafede : “Porterà una Rivoluzione di giustizia e legalità mai vista in questo Paese” : “Sono orgoglioso di un ulteriore passo che porterà il Paese a una rivoluzione di legalità e giustizia che non ha mai conosciuto”. A dirlo, a Montecitorio, il ministro della giustizia, Alfonso Bonafede, dopo l’approdo del ddl Anticorruzione alla Camera. L'articolo Ddl Anticorruzione, Bonafede: “Porterà una rivoluzione di giustizia e legalità mai vista in questo Paese” proviene da Il Fatto Quotidiano.