Risultati NBA – LeBron non basta ai Lakers | bene Nuggets | Warriors e gli Spurs di

Nba Risultati - la prima volta di Okc. I Jazz spengono Dallas : prima gioia per i Thunder: Paul George e Russell Westbrook segnano 23 punti a testa, Nerlens Noel esplode con 20 punti e 15 rimbalzi e Oklahoma City ottiene la prima vittoria. Bella vittoria in ...

Nba Risultati - Curry-Durant da sogno. Gallinari inguaia i Wizards : Los Angeles Clippers- Washinghton Wizard 136-104 I Clippers, 4-2, regolano agevolmente fra le mura amiche i Washington Wizard, 1-5, in piena confusione tecnica conducendo la partita dal primo all'...

NBA 2019 - i Risultati della notte : Steph Curry e Kevin Durant trascinano Golden State - vittoria anche per i Clippers di Gallinari : Quattro partite nella notte NBA. I Golden State Warriors centrano il quarto successo consecutivo imponendosi per 114-120 sul campo dei Brooklyn Nets. Mattatori della serata Steph Curry, che chiude con 35 punti e stabilisce il record di partite consecutive (7) con cinque o più triple realizzate, e Kevin Durant, che ne segna 34. Ai Nets non riesce la clamorosa rimonta contro i campioni in carica. Dopo aver condotto la gara con ampio margine fino ...

Risultati NBA : Warriors devastanti - primo acuto per i Thunder : Risultati NBA, quattro incontri nella notte americana, Golden State prosegue la propria cavalcata, si muove il tabellino dei Thunder Nella notte NBA sono andate in scena quattro gare molto interessanti. I Golden State Warriors hanno vinto contro i Nets, trascinati dal solito duo composto da Curry e Durant, 69 punti in due per i fenomeni di Kerr. Se gli Warriors sono adesso a 6 vittorie ed una sconfitta, ben altro scenario sta vivendo OKC. ...

NBA - Risultati della notte : Milwaukee rimane imbattuta - Detroit e New Orleans perdono la prima : Milwaukee Bucks-Orlando Magic 113-91 A tenere il passo dei Toronto Raptors ci sono solamente i Milwaukee Bucks, che superando per 113-91 gli Orlando Magic hanno portato a sei il loro bottino di ...

NBA 2019 - i Risultati della notte (28 ottobre) : Belinelli sorride contro i Lakers - Boston batte Detroit. Milwaukee sempre senza sconfitte : Sono nove le partite della notte NBA. Nella Eastern Conference il match più atteso era quello tra Detroit e Boston, con i Celtics che infliggono la prima sconfitta stagionale ai Pistons. Netta vittoria in trasferta della squadra di Brad Stevens, che si impone 109-89 al termine di un match che aveva visto Boston essere già avanti di 21 punti all’intervallo. Diciannove punti di Jaylen Brown e 18, uscendo dalla panchina, per Marcus Morris, ...

NBA 2019 - i Risultati della notte : Belinelli sorride contro i Lakers - Boston batte Detroit. Milwaukee sempre senza sconfitte : Sono nove le partite della notte NBA. Nella Eastern Conference il match più atteso era quello tra Detroit e Boston, con i Celtics che infliggono la prima sconfitta stagionale ai Pistons. Netta vittoria in trasferta della squadra di Brad Stevens, che si impone 109-89 al termine di un match che aveva visto Boston essere già avanti di 21 punti all’intervallo. Diciannove punti di Jaylen Brown e 18, uscendo dalla panchina, per Marcus Morris, ...

Risultati NBA – Lillard incontenibile - i 35 di LeBron James non bastano ai Lakers : Tutti i Risultati delle partite di NBA andate in scena nella notte italiana: Lakers ko, Lillard incontentibile Grande spettacolo nella notte italiana: nove partite di NBA hanno regalato puro spettacolo tra importanti vittorie e deludenti ko. Splendido successo dei Celtics sui Pistons, per 89-109: gli ospiti sono stato trascinati dai 19 punti di Brown, mentre nulla ha potuto Drummond con i suoi 18 punti per aiutare i padroni di casa a ...

Nba Risultati : Gallinari inguaia i Rockets - Raptors - Bucks e Pelicans imbattuti : Danilo Gallinari chiude l'ennesima ottima prova del suo inizio di stagione con 16 punti e 5 rimbalzi aiutando i suoi Clippers a passare a Houston, priva di Harden e sempre più in crisi dopo la quarta ...

NBA 2019 - i Risultati della notte : Bucks - Raptors e Pelicans ancora imbattuti. Warriors maestosi a New York - ok i Clippers di Gallinari : Nell’appena passata notte NBA si sono giocate sette partite, che hanno confermato lo status di imbattute di Milwaukee Bucks, Toronto Raptors e New Orleans Pelicans, che stanno attualmente ricoprendo questo status assieme ai Detroit Pistons. I Bucks, con un micidiale secondo quarto, travolgono i Minnesota Timberwolves per 95-125, con Giannis Antetokounmpo che non deve nemmeno sforzarsi più di tanto (15 punti e 12 rimbalzi), lasciando la ...

Risultati NBA – Durant trascina Golden State verso la vittoria - bene Gallinari : vittoria facile dei Golden State Warriors nella notte, bene Gallinari, Rockets ko senza Harden: tutti i Risultati delle partite Nba Sette, le partite di Nba andate in scena nella notte italiana: splendida vittoria dei Golden State Warriors, che mandano al tappeto i New York Knick col punteggio di 100-128. I campioni in carica sono stati trascinati da un immenso Durant, a referto con ben 41 punti, ben supportato dai 29 di Steph Curry. In ...

NBA - i Risultati della notte : Durant trascina Golden State - Toronto non si ferma e fa 6 su 6 : New York Knicks-Golden State Warriors 100-128 Il commento più centrato della serata arriva da un beat-writer di New York che scrive: "Se questo è quello che Kevin Durant è in grado di fare al Madison ...

NBA 2019 - i Risultati della notte : LeBron James in tripla doppia trascina i Lakers. Boston conferma la crisi di OKC : Sono quattro le partite della notte NBA. Si sono definitivamente sbloccati i Los Angeles Lakers. Il difficile inizio di stagione (tre ko di fila) è ormai alle spalle e i gialloviola sono al loro secondo successo consecutivo. Bella vittoria contro i Denver Nuggets per 121-114 grazie soprattutto ad una straordinaria prestazione di LeBron James, che chiude con la prima tripla doppia stagionale da 28 punti, 11 rimbalzi ed 11 assist. Importanti anche ...

NBA - i Risultati della notte : Boston rimonta da -16 e vince - OKC ancora senza successi : Oklahoma City Thunder-Boston Celtics 95-101 Dopo il primo tempo della sfida tra Thunder e Celtics, i tifosi di OKC vedevano all'orizzonte la prima vittoria stagionale. Lo diceva il vantaggio sul ...