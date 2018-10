Rifugi per clandestini e quartieri-fantasma Pusher protetti al T28

Pugno duro del presidente Trump : frontiere “blindate” anche per i Rifugiati : Il presidente valuta un decreto per chiudere i confini. Il Pentagono invia mille soldati sul fronte messicano

Pugno duro di Trump : frontiere blindate anche per i Rifugiati : L'economia Usa è in corsa per chiudere il 2018 con una crescita a +3% una performance straordinaria che non si registrava dal 2005, ovvero da prima della grande crisi. Ed è guardando questi dati che ...

Pugno duro di Trump : frontiere blindate anche per i Rifugiati : Pugno di ferro con i migranti e guanto di velluto con l’economia. Così Donald Trump marcia spedito verso le elezioni di Midterm galvanizzando la sua «maggioranza silenziosa», e cercando di neutralizzare le spallate dei detrattori e le possibili ricadute dei pacchi bomba. ...

Il Concerto di Natale : Dee Bridgewater e Anastacia - Gualazzi e Meta - Elisa e Bennato - tutti insieme per i Rifugiati : Il jazz e rhythm & blues dell'americana Dee Dee Bridgewater , da Memphis, e della connazionale Anastacia , da Chicago, le canzoni dei nostri Raphael Gualazzi e Edoardo Bennato e delle nostre ...

Opere d'arte all'asta per aiutare le giovani madri Rifugiate : Roma, 22 ott., askanews, - Ragazze madri arrivate in Italia da Senegal, Niger, Nigeria, Mali, Pakistan e Afghanistan, che fanno fatica a trovare un lavoro e a mantenere se stesse e i loro figli. Per ...

L'inclusione lavorativa per accogliere i Rifugiati

Nubifragio in Sicilia - Allagamenti nel catanese - persone Rifugiate sui tetti : Palermo - Sedi stradali allagate come fiumi, auto travolte e portate via dalla 'corrente', altre bloccate con persone dentro soccorse da vigili del fuoco, protezione civile, forze dell'ordine e volontari. Statali e vie coperte da detriti e fango, case e negozi invase da acque melmose. Si presentano così stamattina diversi paesi del catanese per il violento Nubifragio che la notte scorsa si è abbattuto sulla Sicilia ...

Ragusa - bando di gara per appalto Rifugio sanitario : Pubblicato il bando di gara per l'appalto dei servizi accessori e complementari per il funzionamento del rifugio sanitario comunale di Ragusa

Migranti - Tursi chiede al Viminale 150 posti per poter ospitare i nuovi Rifugiati : Delibera della giunta Bucci per potenziare l’accoglienza nei centri Sprar:«Attuale capienza insufficiente a garantire percorsi di integrazione»

M.o. - da Canada 50 mln dollari a agenzia per Rifugiati palestinesi : Il Canada ha stanziato cinquanta milioni di dollari di finanziamenti per l'Unrwa, l'agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l'occupazione dei rifugiati palestinesi in Medio Oriente. Una ...

Il peperoncino diventa protagonista al Rifugio del Baldo : ...il nostro chef Alessandro Tannoia ha preparato un menù molto particolare in cui i sapori delle erbe e dei fiori del Baldo verranno esaltati da peperoncini provenienti da ogni parte del mondo», fa ...

Rho - in fiamme un Rifugio per animali : ottanta gatti morti carbonizzati : Un incendio – forse dovuto a un corto circuito – ha ucciso ottanta gatti ospiti del rifugio “Dimensione Animale” di Rho, alle porte di Milano. Non hanno avuto scampo gli ospiti chiusi nelle gabbie o nell’infermeria: solo in pochi sono riusciti a scappare. In salvo, invece, undici cani che vivevano in un’area più lontana dall’origine del fuoco. Secondo i primi accertamenti dei Vigili del fuoco, le fiamme ...

