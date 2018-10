Riforma delle pensioni fuori dalla legge di Bilancio | servirà un ddl a parte

Non solo Quota 100 nella Riforma delle pensioni/ Ecco le fasce del contributo di solidarietà : Non ci sarà solo Quota 100 nella Riforma delle pensioni 2019. Il Governo vuole infatti introdurre un contributo di solidarietà modulato su tre diverse fasce (Pubblicato il Fri, 26 Oct 2018 16:56:00 GMT)

Manovra 2019 e Quota 100/ Con la Riforma delle pensioni agevolazioni per arrivare al requisito contributivo : Nella Manovra 2019 , oltre alla Quota 100, in tema di riforma delle pensioni dovrebbero arrivare degli strumenti per agevolare il riempimento di buchi contributivi(Pubblicato il Thu, 18 Oct 2018 10:09:00 GMT)

Riforma Bcc - soci prigionieri delle nuove banche : il diritto di recesso gli è negato per legge : Non è un problema finanziario. Si tratta di una questione sociale e quindi politica. I cittadini italiani, soci delle banche di credito cooperativo, stanno perdendo il loro diritto di vendere le quote rappresentative in qualità di proprietari delle banche. Sono circa 1,3 milioni gli italiani, soci cooperatori delle bcc, che stanno per essere espropriati per legge e senza indennizzo del capitale che hanno messo (speriamo consapevolmente) nella ...