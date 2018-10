Riace | Mimmo Lucano a Tgcom24 | “Le accuse contro di me sono assurde”

Riace - Mimmo Lucano a Che tempo che fa : “Legalità? Anche i nazisti rispettavano le leggi ma sono state un dramma per l’umanità” : Domenico Lucano ospite questa sera di Fabio Fazio a Che tempo che fa su Rai 1, dopo aver ricordato come è nato il modello Riace afferma: “Abbiamo sperimentato l’accoglienza: nessun essere umano può rimanere indifferente quando qualcuno chiede di essere aiutato”. Il Sindaco di Riace ha poi continuato: “Alcune volte favoreggiamento dell’immigrazione clandestina significa che i pescatori debbano vedere annegare i rifugiati senza fare ...

A «Che Tempo Che Fa» ospite Mimmo Lucano - sindaco di Riace - : ospite di questa settimana anche lo scrittore Alessandro Baricco , nelle librerie con The Game, storia dell'insurrezione digitale che ha portato al mondo in cui viviamo. Mentre lo spazio dedicato ...

Riace - Mimmo Lucano sospeso dalla carica di Sindaco : 'Ovviamente facciamo ricorso al Tar per un fatto morale e poi dobbiamo recuperare le risorse per i servizi già svolti, dopodiché , lo voglio dire come volontà politica, dobbiamo uscire dallo Sprar. ...

Mimmo Lucano : ho lasciato Riace - ma loro devono andare avanti : Roma,, askanews, - "Stamattina sono partito presto, non potevo più aspettare a Riace, mi sono preparato le mie cose e sono andato in giro per la Calabria".Ha dovuto lasciare Riace Mimmo Lucano, il ...

Pd - Matteo Richetti : “Nel mio partito sì a Bersani e D’Alema. Sto con Riace e Mimmo Lucano” : Loft Live inaugura ‘Punto esclamativo’ il primo talk show politico su Facebook. Ospite del conduttore e giornalista Luca Sommi, il candidato alla segreteria del partito Democratico Matteo Richetti. Luca Sommi vuole sapere della vecchia guardia passata a LeU: “Lei ha dichiarato: ‘Non metto muri, accolgo anche chi è in politica da 40 anni’. Bersani e D’Alema sono nel suo futuro Pd?”. Richetti non ha dubbi: “Ci sono Bersani, D’Alema, tutti quelli ...

Beppe Fiorello sul sindaco di Riace Mimmo Lucano : "Sei scomodo perché hai il volto della Calabria giusta" : "Sei stato scomodo Mimmo perché hai il volto della Calabria giusta, nuova, libera e felice". Beppe Fiorello ha dedicato su Facebook un post a Domenico Lucano. L'attore, che già dopo l'arresto aveva preso apertamente posizione per difendere il sindaco di Riace, ore che è stato disposto il divieto di dimora, torna a utilizzare i social per testimoniare la sua solidarietà. Firello non ha dubbi, "il tempo ti darà ...

Sindaco Riace - il medico di Lampedusa a TPI : 'Altro che divieto di dimora - Mimmo Lucano merita il Nobel' : Siamo tutti esseri umani e cittadini del mondo. Abbiamo tutti il diritto di vivere una vita dignitosa. Cosa avrebbe cambiato? e avessimo fatto una politica più intelligente, con una distribuzione su ...

Riace - Mimmo Lucano : 'Contro di me un processo politico' : "Sono certo che prima o poi sarà riconosciuta la mia buona fede" - Poco dopo le sei di mattina, Lucano ha quindi lasciato Riace. "Mi allontanano dal mio paese, dal luogo in cui ho speso tutta la mia ...

Mimmo Lucano ha lasciato Riace 'Sono sereno'. Salvini 'Non è un eroe' : Per l'ex magistrato, che ha scelto di svestire la toga per dedicarsi alla politica nella sua Napoli e'Il divieto di dimora nella tua Riace è peggio degli arresti domiciliari ma non potranno mai ...