Red Dead Redemption 2 batte tutti i record!

Red Dead Redemption 2 - guida e trucchi : Spettacoli : Esistono cinema, teatri e altre folli attrazioni di fine '800 sparse per il mondo di gioco che non vedono l'ora di allietarvi con esibizioni sempre diverse. Red Dead Redemption 2: ...

Red Dead Redemption 2 domina su Twitch : è stato il videogioco più seguito per quattro giorni di fila : Red Dead Redemption 2 ha convogliato l'attenzione di milioni e milioni di giocatori in tutto il mondo, che nel corso del fine settimana hanno seguito le numerose dirette su Twitch dedicate al nuovo titolo di Rockstar rendendolo il più visto in assoluto sulla piattaforma, nei quattro giorni successivi al suo lancio.Come riferisce VG24/7, a partire dal 26 ottobre e nei tre giorni successivi Red Dead Redemption 2 è stato il videogioco più visto su ...

Emergono i primi easter egg di Red Dead Redemption 2 : ecco come incontrare un UFO : GTA V era ricchissimo di easter egg e misteri, alcuni dei quali come quello della grande montagna che non sono stati tuttora risolti dalla community. Potevamo aspettarci che Red Dead Redemption 2 seguisse questo leit motiv, e stando alle prime segnalazioni degli utenti sembra che il nuovo titolo di Rockstar sarà altrettanto colmo di segreti e curiosi enigmi tutti da scoprire.come riferisce TwinInfinite infatti, in queste ore è emerso forse il ...

Red Dead Redemption 2 : il miglior weekend di lancio di tutti i tempi nella storia dell’ intrattenimento : Rockstar Games è orgogliosa di annunciare che l’acclamato Red Dead Redemption 2 ha registrato il singolo miglior weekend di lancio di sempre nella storia dell’intrattenimento. Con più di 725 milioni di dollari di incasso nei primi 3 giorni di vendita, Red Dead Redemption 2 è secondo come incassi al lancio solo al precedente titolo di Rockstar Games, Grand Theft Auto V, che ...

Red Dead Redemption 2 : Trucco Soldi infiniti : Avete difficoltà a fare Soldi in Red Dead Redemption 2? Allora il Trucco per fare Soldi infiniti che vogliamo condividere con voi di seguito, potrebbe tornarvi utile. Come fare Soldi infiniti in Red Dead Redemption 2 Esiste un glitch in Red Dead Redemption 2 per i Soldi infiniti, fino a quando Rockstar non lo fixerà, potete utilizzarlo per diventare ricchi da far schifo, a seguire i passaggi: Pagate tutte le taglie che avete ...

Red Dead Redemption 2 è l'unico videogioco a cui ho voglia di giocare : Per cinque anni il mondo è stato pieno di persone che non possedevano una copia di GTA V , ma che si erano guardati almeno un paio di video con esplosioni colossali sul tetto di questo o quel ...

Con 725 milioni di dollari incassati in 3 giorni Red Dead Redemption 2 è il secondo più grande lancio di sempre nell'intero mondo dell'entertainment : Red Dead Redemption 2 è diventato il secondo lancio con il maggior incasso di tutti i tempi nell'intero mondo dell'intrattenimento, secondo una dichiarazione rilasciata da Rockstar Games. In soli tre giorni di vendita, sono stati registrati oltre $ 725 milioni di vendite al dettaglio in tutto il mondo, solo GTA 5 è riuscito a fare meglio.Come riporta US Gamer, Rockstar e Sony hanno sottolineato il successo di Red Dead Redemption 2 nei seguenti ...

Red Dead Redemption 2 : un'opera tecnologicamente unica - per questa generazione - analisi tecnica : Red Dead Redemption 2 stabilisce un nuovo standard sotto il punto di vista tecnico ed è il risultato di un percorso di sviluppo davvero unico. Con Grand Theft Auto 5, Rockstar ha confezionato il titolo con i guadagni più alti della storia dei videogiochi e, di conseguenza, ha potuto investire tutto il tempo, il denaro e le risorse necessarie per realizzare la propria visione per il gioco definitivo. Il prodotto finale è un capolavoro tecnico, al ...

Spuntano informazioni su GTA 6 - Bully 2 e Red Dead Redemption 2 su PS5 e Xbox Scarlet : A pochi giorni di distanza dall’uscita di Red Dead Redemption 2 saltano fuori nuovi rumor sul probabile arrivo del gioco anche su PS5 e Xbox Scarlet. Gli stessi rumor coinvolgono anche Bully 2 e GTA 6 che addirittura sarebbero già in sviluppo per la nuova generazione di console. In pratica al centro delle indiscrezioni questa volta sono finiti i progetti futuri di Rockstar Games. I soliti ben informati su Reddit infatti sostengono che ...

Periodi di crunch e straordinari eccessivi in Rockstar? Red Dead Redemption 2 potrebbe contenere un curioso riferimento : L'ultima notizia legata alla controversa questione delle condizioni di lavoro all'interno di Rockstar Games risale ormai a circa una settimana fa e tutta l'attenzione sembra ormai essersi spostata sull'ultima fatica della software house, quel Red Dead Redemption 2 che ha attirato l'attenzione di critica e pubblico meritandosi grandissime lodi ma anche qualche critica.Nel caso in cui stiate esplorando il far west tratteggiato con tanta maestria ...

Red Dead Redemption 2 : Dove trovare Kaa del Libro della Giungla : Dopo la dimora di Bilbo Baggins del Signore degli Anelli e gli alieni, vogliamo svelarvi l’esatta ubicazione del Serpente Kaa del Libro della Giungla in Red Dead Redemption 2. Dove trovare Kaa in Red Dead Redemption 2 Vi anticipiamo che il serpente non parla e non mode, è semplicemente un grosso pitone attorcigliato su un ramo come Kaa del Libro della Giungla, naturalmente i riferimenti ci sono tutti, se volete ...

Red Dead Redemption 2 è il gioco dell’anno : Il nuovo videogioco di Rockstar ambientato nel vecchio West è già ritenuto il miglior gioco "a mondo aperto" di sempre The post Red Dead Redemption 2 è il gioco dell’anno appeared first on Il Post.

Red Dead Redemption 2 : Come risolvere il caso del misterioso Serial Killer : In Red Dead Redemption 2 è presente uno spietato assassino, un Serial Killer che si diverte ad uccidere e smembrare le sue vittime. Nella Guida che segue vi riporteremo tutti i passaggi da seguire per stanarlo. Come risolvere il caso del Serial Killer in Red Dead Redemption 2 Prima di iniziare la caccia al misterioso e pericoloso assassino, vi anticipiamo che dovete completare almeno il primo capitolo, dopo di che procedere Come ...