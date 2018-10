Recensione The Resident 2 | nuovi arrivi e cambiamenti migliorano il medical drama

THE FLASH - Recensione della puntata 5x03 "The Death of Vibe" : Mi chiamo Sherloque. Sherlock? No Sherloque, sono francese.Anche questa puntata non inizia con la solita introduzione di FLASH, e quindi qualcosa mi dice che dobbiamo dirgli addio. Eppure era bella.Vediamo un po' cosa è successo:Tale padre, tale figliaNella scorsa puntata, Nora ha riconosciuto il tizio che ha quasi ucciso il padre, Cicala. Che cavolo di nome, vabbè. In questa puntata, racconta al team, che nel futuro nessuno riuscirà a catturare ...

Grimmwood : They Come at Night - Recensione : Cosa fareste se doveste ritrovarvi insieme a un gruppo di sconosciuti in un villaggio sperduto e distante da qualsiasi insediamento civile? E se oltre a questo veniste a sapere che di notte la fitta foresta che lo circonda si popola di creature generosamente provviste di zanne e artigli? Il sospetto che qualcuno finisca per impazzire è lecito, ma per poter sopravvivere c'è un'unica scelta: fare squadra e collaborare. Questo è il fulcro del ...

ARROW - Recensione 7x02 "The Longbow Hunters" : Buongiorno amori miei, eccomi qui pronta a commentare questo nuovo episodio di ARROW.Se non vi dispiace andrei per personaggi, e partirei da Oliver. Da dentro la prigione, obiettivamente, non è che possa fare molto, e come prevedibile quel poco che può fare lo porta a fare scelte difficili e a dover camminare sul filo del rasoio per quel che riguarda la sua etica e moralità. Il problema è che la sua storyline in questo episodio fa da filler, ...

The Bard's Tale 4 - Recensione : In un cassetto appartato della mia 'stanza dei giochi' riposano, ormai inutilizzati da tempo, giochi di un'altra epoca. Tra questi, oltre a una discreta collezione di titoli C64 e Intellivision, ci sono due strane confezioni che assomigliano a custodie per i vecchi LP in vinile: Wasteland e The Bard's Tale. Queste due serie sono il prodotto di una vita di game design di un personaggio altrettanto importante per la storia dei videogiochi, Brian ...

SHAMELESS - Recensione 9x07 : Down Like The Titanic : Finale di mezza stagione per SHAMELESS: vi è piaciuto?Commentiamolo insieme!Attenzione: Spoiler!Fiona come il Titanic: è andata a sbattere contro alcuni ostacoli grandi, duri, difficili ed è colata a picco, senza forze e senza voglia di reagire.Ma quando un Gallagher sta male, gli altri sono pronti ad aiutare...tranne Frank, lo sappiamo. Ecco, quindi, arrivare Debbie a raccogliere quel che resta della sorella e a cercare di rimetterla in piedi. ...

The Reunion film al cinema : cast - Recensione - curiosità : The Reunion è uno dei film al cinema questa settimana in uscita nelle sale giovedì 25 ottobre 2018. La pellicola è diretta da Anna Odell con Anna Odell e Anders Berg. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, la nostra recensione e qualche curiosità sul film. SCOPRI LE ALTRE USCITE DEL MESE NELLE SALE The Reunion film al cinema: cast e scheda DATA USCITA: 25 ottobre ...

Yomawari The Long Night Collection : Recensione - Trailer e Gameplay : Dopo il successo di Yomawari Night Alone e MidNight Shadow, NIS AMERICA porta su Nintendo Switch la Long Night Collection, ed oggi vogliamo condividere con voi la nostra Recensione. Yomawari The Long Night Collection Recensione Yomawari è un Survival Horror, nel quale vestiamo i panni di una bimba che dopo aver assistito alla morte del cane e la scomparsa della sorella, si ritrova a vagare in un Giappone popolato ...

Kingdom Come Deliverance : The Amorous Adventures of Bold Sir Hans Capon - Recensione : Sono passati circa tre mesi dall'ultima volta che siamo stati nella Boemia del millequattrocento ed ora il Medioevo torna a chiamarci a gran voce. Oggi esaminiamo il secondo DLC dell'opera targata Warhorse, un'espansione di certo migliore di From the Ashes, suo deludente predecessore.Lasciate da parte le velleità edilizie ci siamo dedicati a quella che da molti viene definita Come la forza più prorompente conosciuta dall'uomo: l'amore.The ...

KIDDING - Recensione 1x06 "The Cookie" : Se i primi cinque episodi non vi avevano convinto abbastanza, questo sesto capitolo fa' proprio al caso vostro, grazie a una disarmante complessità che si presenta anche nei suoi aspetti più minuziosi. "The Cookie" porta avanti la trama centrale della serie in maniera più emotiva, affrontando dei temi e delle situazioni per saldare finalmente un legame fra personaggi e spettatore. Con la regia nuovamente curata da Michel Gondry, come nel ...

THE FLASH - Recensione della puntata 5x02 "Blocked" : Mi chiamo Barry Allen, ed insegno a mia figlia come salvarmi nel futuro.Questa puntata inizia senza il tradizionale monologo di FLASH, cosa a cui noi siamo abituati, e il che mi lascia un dubbio: in questa stagione ci sarà? Oppure non sanno se far parlare Barry o Nora e quindi non parla nessuno dei due?Benvenuti nel futuro!Nella puntata precedente, Nora spiega a Barry la vera ragione per cui è venuta dal futuro: non ha mai conosciuto il padre ...

KIDDING - Recensione 1x04 "Bye - Mom" e 1x05 "The New You" : La storia di KIDDING inizia ad entrare nel vivo grazie a due episodi strettamente collegati fra loro, che mostrano uno scenario estremamente complesso e potente, dove il nostro sventurato protagonista vede i suoi punti saldi venire sempre più messi in discussione dalle persone attorno a lui, sia in famiglia che nel lavoro. Ma non tutto è perduto, perchè la speranza ha un aspetto davvero grazioso per Jeff e questa si fa chiamare Vivian, come ...

Comics & Science : The Light Issue - la Recensione - : ... attirati dal richiamo di Zerocalcare, si soffermino a leggere anche le pagine testuali, dove potranno trovare nozioni e curiosità in grado di riconciliarli con la scienza dopo qualche noiosa lezione ...

The old man and the gun - la Recensione : ROMA - L'uscita di scena di una leggenda del cinema come Robert Redford non è mai una cosa semplice. La devi salutare nel modo giusto, serve un film che sia in grado di lasciare negli occhi e nello ...

