Recensione ASUS ROG Phone | il gaming phone definitivo | ma a che prezzo?

Recensione ASUS ZenFone Max Pro M1 : due giorni di autonomia e uno schermo grande per godersi i film : Si chiama ZenFone Max Pro M1. Un nome lunghissimo per indicare il nuovo smartphone Android di ASUS, che si colloca nella fascia di prezzo tra i 200 e i 249 euro. La caratteristica principale è un’autonomia da primato. Merito soprattutto della batteria da 5.000 mAh (milliampereora), difficilissima da trovare così capiente in altri dispositivi. Il paragone più recente è con il Mi Max 3 di Xiaomi, che ha ben 5.500 mAh ma ingombra come un ...