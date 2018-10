Real Madrid | spunta un’alternativa per la panchina | emissari in Inghilterra

calcioweb.eu

: Ronaldo: 'Non sono andato alla Juve per soldi, era il momento di cambiare, al Real non mi consideravano più come pr… - forumJuventus : Ronaldo: 'Non sono andato alla Juve per soldi, era il momento di cambiare, al Real non mi consideravano più come pr… - DiMarzio : Avanza la candidatura di Santiago #Solari per la panchina del #RealMadrid ? - DiMarzio : #RealMadrid | Esonerato #Lopetegui, #Solari ad interim: il comunicato -

(Di martedì 30 ottobre 2018) Dopo la pesantissima sconfitta per 5-1 contro il Barcellona, l'esonero di Julen Lopetegui ha aperto la corsa alladel, al momento affidata temporaneamente a Santiago Solari. Stando a quanto riporta la stampa estera, Antonio Conte non è più il prescelto di Florentino Perez, mentre starebbero salendo le quotazioni di un altro allenatore della Premier: si tratta di Mauricio Pochettino, attuale allenatore del Tottenham. Secondo il quotidiano britannico The Sun il tecnico argentino è nel mirino dei Blancos, che hanno già inviatoa Londra per sondare il terreno. La notizia ha ricevuto conferme anche in Spagna: secondo Mundo Deportivo in queste ore si sta tenendo a Londra un incontro tra l'entourage di Pochettino eddel.