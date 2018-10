Real Madrid | Solari potrebbe essere allenatore ad interim | Florentino “stuzzicato” da

Pronostico Melilla vs Real Madrid - Copa del Rey 31-10-2018 e Analisi : Copa del Rey 2018-2019, Andata sedicesimi di finale, Analisi e Pronostico di Melilla-Real Madrid, mercoledì 31 ottobre 2018. Consigli per la tua scommessa vincente.Melilla-Real Madrid, mercoledì 31 ottobre. Dopo giorni travagliati, il Real Madrid sarà in scena al Estadio Municipal ”Álvarez Claro” contro l’Unión Deportiva Melilla, una piccola formazione della terza serie spagnola per l’andata dei sedicesimi di Copa del ...

Real Madrid - Conte “bocciato” da Ramos. Perez pensa a Mourinho : Real Madrid– Antonio Conte non sarà l’allenatore del Real Madrid. O, almeno, non lo sarà nel breve termine. L’allenatore pugliese, esonerato in estate dal Chelsea (club col quale ha un Contenzioso di 10 milioni) sembrava destinato a sostituire Julen Lopetegui, esonerato l’indomani la manita subita al Camp Nou. Ieri sera il comunicato ufficiale del Real […] L'articolo Real Madrid, Conte “bocciato” da Ramos. Perez pensa a Mourinho ...

Real Madrid - Solari si presenta : “penso a sfruttare questa possibilità - ma non paragonatemi a Zidane” : Il neo allenatore del Real Madrid è stato presentato oggi alla stampa, è cominciata dunque ufficialmente la sua avventura alla guida della prima squadra “L’idea è quella di andare a Melilla e giocare con gli attributi, è questo il piano che abbiamo“. Sono le parole dell’allenatore del Real Madrid, Santiago Solari, chiamato a sostituire Julen Lopetegui dopo il ko nel ‘clasico’ 5-1 contro il ...

Real Madrid - spunta un’alternativa per la panchina : emissari in Inghilterra : Dopo la pesantissima sconfitta per 5-1 contro il Barcellona, l’esonero di Julen Lopetegui ha aperto la corsa alla panchina del Real Madrid, al momento affidata temporaneamente a Santiago Solari. Stando a quanto riporta la stampa estera, Antonio Conte non è più il prescelto di Florentino Perez, mentre starebbero salendo le quotazioni di un altro allenatore della Premier: si tratta di Mauricio Pochettino, attuale allenatore del ...

Conte-Real Madrid - i motivi della rottura : è stato l’allenatore a rifiutare : Sono ore caldissime in casa Real Madrid, la pesante sconfitta contro il Barcellona è costata infatti la panchina del tecnico Lopetegui che prima si è visto esonerato dalla Spagna per aver firmato prima del Mondiale proprio con il Real Madrid, poi allontanato dalla panchina dei Blancos a causa dei pessimi risultati della prima parte di stagione. Sembrava fatta per l’arrivo dell’allenatore italiano Antonio Conte, accordo sulla ...

Il Real Madrid ha esonerato il suo allenatore - Julen Lopetegui : La dirigenza del Real Madrid ha esonerato l’allenatore spagnolo Julen Lopetegui in seguito alla sconfitta per 5-1 nel “classico” del campionato spagnolo giocato domenica a Barcellona. Lo scorso giugno il Real Madrid aveva annunciato l’ingaggio di Lopetegui a due giorni dall’esordio nei The post Il Real Madrid ha esonerato il suo allenatore, Julen Lopetegui appeared first on Il Post.

