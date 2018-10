Real duro con Lopetegui | Situazione incredibile con 8 candidati al Pallone

ilgiornale

(Di martedì 30 ottobre 2018) IlMadrid è il club più vincente e più glorioso della storia del calcio: lo dicono i trofei in bacheca ma soprattutto la classe e il prestigio. I blancos, però, dopo aver fatto incetta di Champions League, tre negli ultimi tre anni, con gli addii di Cristiano Ronaldo e Zinedine Zidane stanno annaspando sia in campionato che in coppa. In Liga, infatti, sono già distanti sette punti dal Barcellona di Valverde dopo dieci giornate, mentre in Champions sono primi con la Roma a quota 6 punti ma hanno incassato una sconfittacontro i russi del Cska ed hanno vinto a fatica contro il Viktoria Plzen.IlMadrid nella serata di ieri ha congedato in fretta e furia Julen, autore di questo fallimento. Il club ha usato parole molto dure e dirette: "La Giunta direttiva delMadrid ha deciso di risolvere il contratto di Julen. Questa decisione ha come fine ...