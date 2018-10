Rapallo | mareggiata danneggia lo yacht di Pier Silvio Berlusconi

ilgiornale

: Colpita dalle onde della mareggiata vede un tratto di una trentina di metri della diga del porto turistico di… - TgrLiguria : Colpita dalle onde della mareggiata vede un tratto di una trentina di metri della diga del porto turistico di… - SkyTG24 : Una mareggiata violentissima si è abbattuta su #Rapallo. Le prime immagini ?? - Agenzia_Ansa : #Maltempo, mareggiata in Liguria. Decine di yacht schiantati sul molo a Rapallo. Portofino isolata. Chiuso lo scalo… -

(Di martedì 30 ottobre 2018) Tutta la zona a mare diè devastata dalle onde. Decine e decine di super, motoscafi e barche a vela di tutte le dimensioni si sono schiantate sulla scogliera del lungomare, intorno a quella dell"antico castello, simbolo della città, e sulla spiaggia. La diga del porto turistico Carlo Riva della città ligure ha ceduto a causa della violenza dellae le lussuose imbarcazioni, di proprietà di alcuni dei più noti imprenditori italiani e stranieri, hanno rotto gli ormeggi finendo sugli scogli o sulla banchina. Anche lodiè tra le barche gravementete o affondate all"interno del porto didopo ladella notte del 29 ottobre. Adesso appare in mezzo alla porto per metà sott"acqua. Si tratta di un Custom line lungo 37 metri costruito ad Ancona dai cantieri Ferretti per il vicepresidente esecutivo e amministratore ...