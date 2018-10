Rai | le nomine dei telegiornali Carboni al Tg1 | Sangiuliano al Tg2 | Paterniti al Tg3

Stretta su nomine Rai. Curricula nuovi direttori in arrivo al cda : Roma, 29 ott., askanews, - Sembra quasi fatta la prima tornata di nomine Rai, i consiglieri di amministrazione riceveranno probabilmente i Curricula solo domattina, appena 24 ore prima del consiglio ...

Rai - impasse sulle nomine : oggi nuovo vertice : L'impasse sulle nomine Rai non può durare. Questa la linea dell'ex Fabrizio Salini di fronte allo stallo sulla scelta del direttore del Tg1 su cui Luigi Di Maio e Matteo Salvini non riescono ad ...

A che punto è il totonomine per la Rai : Ultime ore, decisive, per sciogliere il nodo delle nomine ai vertici di reti e testate Rai. Ovvero, disincagliarsi dallo scoglio Tg1: risolto questo, si avrebbe l'effetto incastro, o effetto domino, per tutte le altre direzioni in predicato di essere rinnovate nel Cda convocato per mercoledì 31 ottobre. In caso contrario, l'amministratore delegato Fabrizio Salini avrebbe pronta una soluzione alternativa, e sarebbe esterna ...

Rai - vertice a palazzo Chigi - mercoledí il cda per le nomine - la Sciarelli resiste : 'Non abbiamo parlato di nomine Rai, è una questione che stanno risolvendo, come è giusto, Salini e Foa'. Al termine del vertice a palazzo Chigi, Matteo Salvini rimanda ad amministratore delegato e ...

I Retroscena di Blogo : nomine Rai - ipotesi Teresa De Santis per Rai1 : Un vertice notturno di giovedì, un vertice diurno di venerdì, un faccia a faccia di sabato, un colloquio telefonico di domenica, una chat su skipe lunedì e a macchia di leopardo qualche messaggio su whatapp fra una cosa e l'altra.Sembra quasi la cronologia di un gruppo di alunni di una scuola media inferiore o superiore, intenti a scambiarsi opinioni sui propri professori, sui compagni di classe o sui temi di quel che è stato o quel che ...

Nomine Rai - Federica Sciarelli verso il Tg1 : Raggiunto l'accordo tra il premier Giuseppe Conte e i due vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini per le Nomine Rai. Al Tg1 andrà, in quota M5S, Federica Sciarelli . Secondo il Messaggero la ...

Nomine Rai : Federica Sciarelli verso la direzione del Tg1 : Il 31 ottobre convocato il cda in cui dovrebbero essere ufficializzate le Nomine. Per il Tg1 l'accordo potrebbe arrivare sul nome della storica conduttrice di «Chi l'ha visto?»

Rai - stallo sulle nomine. Foa rimanda il Cda e finisce nel mirino : Marcello Foa Il nodo delle nuove nomine Rai non è ancora sciolto. Alla faccia dei proclami e delle espresse volontà di cambiamento, Lega ed M5S starebbero ancora trovando un accordo sulla lista nomi da presentare al CdA per il rinnovo delle direzioni dei tg e di rete. In attesa che l’accordo venga raggiunto, la convocazione del Consiglio – in realtà prevista per questa settimana – è slittata. E il Presidente di Viale Mazzini ...

CENA CONTE-SALVINI-DI MAIO : NOMINE Rai E DL FISCALE/ Il ‘Patto delle Tagliatelle’ blinda la Manovra : Conte, Di MAIO e Salvini a CENA: NOMINE Rai nel menù. La lista di Salini: Paterniti verso Tg1, ma la Lega resiste alle pressioni del M5s. Le ultime notizie sulle possibili scelte(Pubblicato il Tue, 23 Oct 2018 10:35:00 GMT)

A cena Di Maio - Conte e Salvini stringono sulle nomine Rai. Paterniti verso il Tg1 : La Paterniti, esperta di esteri e poco avvezza alla politica italiana, sarebbe arrivata in area M5S - così si racconta - tramite Chiara Ricchiuti: che ora è braccio destro di Rocco Casalino, e prima ...

Conte - Di Maio e Salvini a cena : nomine Rai nel menù/ Ultime notizie - la lista di Salini : Paterniti verso Tg1 : Conte, Di Maio e Salvini a cena: nomine Rai nel menù. La lista di Salini: Paterniti verso Tg1, ma la Lega resiste alle pressioni del M5s. Le Ultime notizie sulle possibili scelte(Pubblicato il Tue, 23 Oct 2018 07:49:00 GMT)