RAI e AIRC uniscono le forze per rendere il cancro sempre più curabile

(Di martedì 30 ottobre 2018) Non una semplice collaborazione, ma una vera e propria alleanza contro il: è da questo obiettivo comune che è nata, e si è sviluppata dal 1995, l’unione tra RAI eche vede il suo momento più significativo con i Giorni della Ricerca. Appuntamento che torna, dal 4 all’11 novembre, per informare il pubblico sui recenti progressi ottenuti nell’ambito della prevenzione, della diagnosi e della cura e raccogliere nuove risorse per la comunità scientifica che sta affrontando nuove sfide perilpiù. In questi ventiquattro anni RAI ehanno costruito insieme un percorso straordinario, portando il tema “” nelle case degli italiani attraverso il racconto delle storie personali e professionali di ricercatori, medici, volontari e persone che hanno superato la malattia. Un’opera di sensibilizzazione costante con contenuti di qualità, nel vero ...