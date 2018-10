Rai | c' è l' ok alle nomine Ecco chi sono i nuovi direttori delle testate giornalistiche

Video : deciso rimbalzo per la borsa italiana questa mattina - tRainata dalle banche : Il ministro dell'Economia Giovanni Tria fatto sapere che il governo e' pronto a intervenire in caso di tensioni sul settore del credito causate da uno spread in crescita, si fanno ipotesi secondo ...

Mutuo prima casa - dalle imposte al notaio tutte le voci detRaibili : Trattativa per l'acquisto della prima casa in corso? Chi deve prendere un Mutuo deve far di tutto per riuscire a stipulare entro fine anno. In questo modo sarà possibile avere il massimo della ...

Frana a Crotone - morti un imprenditore e 3 opeRai|Veneto e Liguria : allerta meteo : Quattro persone sono decedute a causa di una Frana caduta durante l’esecuzione di alcuni lavori di emergenza. Tra le vittime anche Massimo Marrelli, titolare del gruppo a cui fanno capo diverse strutture sanitarie della zona

Rai 2 * ' NIAGARA ' : LUNEDì 29 OTTOBRE Licia Colò CI PORTERà ALLE PENDICI DELL'ETNA - E IN TRENTINO CI FARà SCOPRIRE IL LAGO DI TOVEL - : I cambiamenti sono però spettacoli della natura che avvengono anche attraverso lo scorrimento di due faglie come a Silfra, in Islanda, dove passa la spaccatura tra le placche continentali, e dove ...

Che tempo che fa - anticipazioni puntata del 28 ottobre alle 20 : 35 su Rai 1 : Che tempo che fa, il talk show di successo campione di ascolti, torna in onda domenica 28 ottobre alle 20:35 su Rai 1 con ospiti esclusivi ed eventi imperdibili

Frigo - cibo e musica nel pomeriggio di Rai 2 : la prima puntata live dalle 16.30 : Riparte Frigo nel pomeriggio di Rai 2: l'appuntamento con la prima puntata della quarta stagione è fissato per venerdì 26 ottobre alle 16.30 e lo seguiremo live su TvBlog.prosegui la letturaFrigo, cibo e musica nel pomeriggio di Rai 2: la prima puntata live dalle 16.30 pubblicato su TVBlog.it 26 ottobre 2018 08:00.

Bozza della manovra - le misure dalle sigarette al canone Rai : Sono 73 gli articoli della Bozza della manovra . Il primo è dedicato, come ormai consuetudine, al disinnesco delle clausole Iva. Si passa poi al taglio dell'Ires alla flat tax per gli autonomi, fino ...

Vuoi svuotare la testa e alleggerirti dei troppi pensieri? Fatti un “bRain dump” : Quando si ha la sensazione che la propria testa stia per esplodere e si è sommersi dagli impegni, è possibile ricorrere al brain dump. Così come i nostri smartphone vengono spenti sempre più di rado, processando dati continuamente, mese dopo mese, lo stesso fa la nostra mente. Ci si ritrova inghiottiti dalla routine, famigliare e lavorativa, aggrediti da costanti preoccupazioni che non permettono di rilassarsi. Quel senso di pace agognato è ...

GP Usa libere 3 - Vettel e Raikkonen davanti alle Mercedes : di Sebastian Vettel il miglior tempo delle terze prove libere del GP degli Usa, in programma domani ad Austin. Il tedesco della Ferrari, che oggi sarà penalizzato di tre posizioni dopo le qualifiche ...

NCIS Los Angeles 9 e NCIS New Orleans 4 su Rai2 - trame 20 e 27 ottobre : per Mosley e Callen una missione in coppia? : Nuovo appuntamento con le squadre di NCIS Los Angeles 9 e NCIS New Orleans 4 su Rai2. Stasera, 20 ottobre, andranno in onda gli episodi diciassette per la squadra di los Angeles e il diciotto per il team di New Orleans. Ecco le anticipazioni. Si inizia con l'episodio 9×17 di NCIS Los Angeles, dal titolo “L’officina”, di cui la sinossi: Mentre indagano su un caso di persona scomparsa, il team scopre un killer che mette su degli spettacoli ...

Al Teatro Arcimboldi l'ACCADEMIA UCRaiNA DI BALLETTO presenta LO SCHIACCIANOCI e LE CORSAIRE : ... provenienti dai oiù importanti teatri dell'ex Unione Sovietica, a garanzia dell'applicazione di un metodo la cui validità è riconosciuta in tutto il mondo.. Direttrice AUB in Italia è Caterina ...

RaiMONDO TODARO E' FABIO CONCATO/ Video - nuova sfida per il ballerino di Ballando (Tale e Quale Show 2018) : RAIMONDO TODARO è FABIO CONCATO nella nuova puntata di Tale e Quale Show 2018: il ballerino di "Ballando con le Stelle" nei panni del raffinato cantautore milanese(Pubblicato il Fri, 19 Oct 2018 09:57:00 GMT)

Tour TRail Valle d’Aosta - il 27 ottobre cala ad Arnad il sipario su un circuito fino ad ora mai così corposo : La gara è collocata alla fine di una lunga stagione, per questo le difficoltà del tracciato sono state calibrate. Il percorso misura infatti 22 chilometri e non raggiungerà quote elevate Da marzo a fine ottobre, otto mesi di Trail e vertical per un totale di 14 prove tra Valle d’Aosta e Piemonte. Sabato 27 ottobre si chiuderà il Tour Trail della Valle d’Aosta, un circuito che mai prima d’ora racchiuse così tante gare. Il gran finale si ...

Inter-Juventus - Tagliavento : “fRainteso il saluto ad Allegri” : La partita della scorsa stagione tra Inter e Juventus ha fatto discutere, tanti favori arbitrali a favore del club bianconero che hanno condizionato la partita, in particolar modo la mancata espulsione nei confronti di Pjanic. Il quarto uomo era Paolo Tagliavento ed oggi è tornato sull’argomento a Radio Kiss Kiss: “Le sue parole sono state travisate. Ci si incrocia sempre con gli allenatori a fine partita e ci si saluta, è ...