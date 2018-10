Raggi | dopo vento in arrivo pioggia

Maltempo Roma - Raggi : “Dopo la bufera di vento dobbiamo prepararci a piogge intense” : “Dopo la bufera di vento che ieri ha investito Roma, secondo il bollettino meteo della Protezione Civile Regionale ora dobbiamo prepararci a piogge intense. Da questa notte sono al lavoro tutte le nostre squadre per rimuovere alberi caduti e nuovi detriti che rischiano di intasare i tombini che abbiamo già pulito in questi giorni“: lo ha scritto in un post su Facebook il sindaco di Roma, Virginia Raggi. “Abbiamo raddoppiato il ...

Quando Raggi attaccava Marino : "È inaccettabile che la verifica sulle alberature si faccia sempre dopo il crollo" : "Crolla un pino ai Fori" è un incipit che si potrebbe usare anche in seguito alla recente ondata di maltempo che ha colpito l'Italia. Invece a scriverlo, il 10 novembre del 2014, era Virginia Raggi, oggi sindaca di Roma mentre all'epoca al Campidoglio sedeva Ignazio Marino. Nel post si legge la critica della prima cittadina: "È inaccettabile che la verifica sulle alberature si faccia sempre dopo il crollo... e stavolta è ...

Roma - Raggi : 'Pd camuffato in piazza - strumentalizza dopo aver distrutto' : Noi abbiamo aperto asili e scuole; abbiamo stanziato 137 milioni per lavori pubblici necessari a rilanciare città ed economia; abbiamo aperto cantieri ovunque; acquistato 600 autobus nuovi che dal ...

Raggi : Pd camuffato in piazza - strumentalizza dopo aver distrutto Roma : Con un durissimo post su Facebook, Virginia Raggi critica il "Pd che strumentalizza" la manifestazione contro il degrado a San Lorenzo, Roma, dopo la morte di Desirée in un locale privato abbandonato. ...

Nel 2019 dopo la condanna della Raggi - Salvini pronto a prendersi Roma : Matteo Salvini punta a fare lo scacco matto. Sta logorando i grillini, sta mettendo in evidenza le grosse lacune stellate.

Raggi contro Casapound dopo rinvio del blitz della Finanza : ‘Orgogliosamente antifascista’. La replica : ‘Pulisca la città’ : Botta e risposta tra la sindaca di Roma Virginia Raggi e il responsabile romano di Casapound Davide Di Stefano. dopo il caso del blitz della Guardia di Finanza saltato nel palazzo di via Napoleone III, la prima cittadina M5s su Twitter ha ribadito la posizione della giunta in favore dello sgombero. A lei ha risposto direttamente Di Stefano, che vive nello stesso stabile, su Twitter: “Ciao Virginia. Questa è la foto della via di Casapound ...

Raggi : slitta a dopodomani processo a sindaco di Roma : Roma – slitta a dopodomani l’esame del sindaco di Roma, Virginia Raggi, nel processo che la vede imputata per falso nell’ambito della nomina di Renato Marra a capo della direzione capitolina Turismo. Il primo cittadino doveva essere ascoltato oggi ma la decisione di Raffaele Marra (ex capo del Personale di Roma Capitale), comunicata ieri durante un processo connesso a questo che lo vede imputato per abuso d’ufficio, di ...

Maltempo Roma - disagi dopo il nubifragio e scuole chiuse/ Video Raggi chiede scusa : consiglieri Pd all'attacco : Maltempo a Roma: nubifragio sulla Capitale. Temporale e grandine in tarda serata: Smart intrappolata nell'acqua e situazione decisamente complicata nella città eterna.(Pubblicato il Mon, 22 Oct 2018 18:56:00 GMT)

Moratti Raggiante dopo il derby : “sembrava l’Inter del Triplete - scudetto possibile. Sul mio ritorno…” : L’Inter vince all’ultimo respiro il derby contro il Milan grazie ad un gol di Icardi al 92′ e non poteva mancare il commento dell’ex presidente dei nerazzurri, Massimo Moratti. Il capo della Saras ha parlato a “Radio Anch’io lo Sport: “per un tifoso questo è il modo migliore di vincere, Icardi è molto bravo e sempre attento, è stato un risultato fantastico. “Ieri un po’ mi è venuta in ...

Raggi chiede scusa dopo il nubifragio che ha messo in ginocchio Roma : Roma, 22 ott., askanews, - Una forte ondata di maltempo, con pioggia e grandine, ha messo in ginocchio la capitale, colpendo in particolare il quadrante est della città. Centinaia gli interventi ...

Mondiali Volley 2018 – Il coRaggio di Paola Egonu : le parole dell’azzurra dopo la vittoria contro la Cina : Le emozioni di Paola Egonu dopo la semifinale di oggi tra Italia e Cina ai Mondiali di Volley 2018 Una mattinata incredibile, oggi, con la semifinale dei Mondiali di Volley 2018 tra Italia e Cina. Le azzurre di coach Mazzanti hanno avuto la meglio, al tie-break, sulle campionesse olimpiche in carica, staccando così il pass per una finale iridata che mancava all’Italia da ben 16 anni. AFP/LaPresse Protagonista indiscussa, Paola Egonu, ...

Madre coRaggio fu uccisa - arrestato il mandante dopo 14 anni : Tra gli episodi di cronaca legati a quel terribile fatto, anche i due omicidi, avvenuti a distanza di appena 12 ore l'uno dall'altro, tra il 26 e il 27 luglio 1999. Coinvolti due ritenuti tra i ...

Napoli - “mamma coRaggio” denunciò rete di pedofili e fu uccisa : 14 anni dopo è stato arrestato il mandante dell’omicidio : Matilde Sorrentino, “mamma coraggio”, fu freddata a colpi di pistola sull’uscio di casa a Torre Annunziata per aver denunciato una rete di pedofili. A quattordici anni di distanza, è stato individuato e arrestato dai carabinieri colui che è ritenuto il mandante di quel tragico assassinio: Francesco Tamarisco, 45 anni. Nei suoi confronti il gip ha emesso un’ordinanza di custodia cautelare, su richiesta della ...

Matilde Sorrentino - mandante omicidio arrestato 14 anni dopo/ Madre coRaggio denunciò giro di pedofili : Il caso della donna di Torre Annunziata soprannominata Madre coraggio che denunciò i camorristi che avevano abusato del figlio e venne uccisa, arrestato il mandante(Pubblicato il Fri, 19 Oct 2018 15:34:00 GMT)