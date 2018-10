Raffiche di vento e alberi sradicati fanno sei vittime 

Le Raffiche di vento fanno crollare gli alberi sulle auto in via Salara : Le raffiche di vento fortissime che lunedì pomeriggio hanno soffiato in tutto il ravennate hanno causato diversi danni non solo sulla costa, ma anche in centro storico. In via Salara, all'incrocio con ...

Maltempo Liguria - violente Raffiche di vento : donna muore nel Savonese : A causa del Maltempo una donna di 88 anni è morta ad Albisola Superiore, in provincia di Savona: la donna sarebbe stata colpita da un oggetto fatto volare dal vento. E’ stata portata all’ospedale di Savona dove è deceduta. Decine gli impianti di illuminazione pubblica caduti in via Garibaldi. Il mare ha raggiunto la passeggiata e l’Aurelia e’ stata chiusa ad Albisola Marina per l’imponente mareggiata alimentata dal ...

Maltempo - Italia in ginocchio al Centro e al Nord. Alberi abbattuti dalle Raffiche di vento : quattro morti : Nubifragi, burrasca e un’allerta rossa che riguarda sei regioni (Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Trentino Alto Adige e Abruzzo). Da Nord a Sud la settimana si apre con la preoccupazione per la pioggia e in alcuni casi anche il vento, con raffiche fino a 100 km orari. Due morti sono stati accertati a Castrocielo, in provincia di Frosinone, uccisi dal crollo di un albero sul tetto della propria Smart. ...

Maltempo - Italia in ginocchio al Centro e al Nord. Raffiche di vento e alberi caduti : due morti in Ciociaria - uno a Napoli : Nubifragi, burrasca e un’allerta rossa che riguarda sei regioni (Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Trentino Alto Adige e Abruzzo). Da Nord a Sud la settimana si apre con la preoccupazione per la pioggia e in alcuni casi anche il vento, con Raffiche fino a 100 km orari. Due morti sono stati accertati a Castrocielo, in provincia di Frosinone, uccisi dal crollo di un albero sul tetto della propria smart. ...

Roma - forti Raffiche di vento abbattono gli alberi. Polemica per la chiusura delle scuole. Critiche di Pd e Fi : Poca pioggia e nessun allagamento questa mattina a Roma, risparmiata dai temporali che si stanno abbattendo su tutta la penisola. A far preoccupare sono state soprattutto le forti raffiche di vento che hanno fatto cadere numerosi alberi, creando vari disagi. In via precauzionale ieri la sindaca della Capitale, Virginia Raggi, aveva chiuso le scuole. Una gestione dell’ondata di maltempo che ha dato luogo a polemiche, soprattutto ...

Scavi di Pompei chiusi per le forti Raffiche di vento : turisti delusi e rispediti a casa : Pompei - L'annuncio social che ha reso triste i turisti: 'A causa del forte vento la direzione del Parco Archeologico ha predisposto la chiusura immediata degli Scavi di #Pompei, al fine di garantire ...

Strage di alberi in tutta Roma per le forti Raffiche di vento. Ferito un vigile del fuoco colpito da un ramo : forti raffiche di vento a Roma stanno provocando diversi disagi in città, dove però ancora non si registrano abbondanti precipitazioni. Precauzionalmente le scuole oggi restano comunque chiuse in seguito a un'ordinanza della sindaca Virginia Raggi. La caduta di alcuni rami sulla rete elettrica di alimentazione a Tor di Valle ha provocato l'interruzione del servizio della ferrovia Roma Lido nella tratta Porta San Paolo-Acilia. La ...

Allerta Meteo - tempesta di vento peggio di un Uragano in arrivo : nel pomeriggio Raffiche shock di 150 km/h in Sardegna - massima allerta! [MAPPE] : 1/8 ...

Maltempo Taranto - paura e danni : forti Raffiche di vento a Manduria - cede timpano di una chiesa : forti raffiche di vento si sono registrate ieri sera a Manduria (Taranto): hanno provocato il cedimento del timpano della chiesa di San Michele Arcangelo, e i detriti hanno danneggiato insegne dei negozi e auto in sosta. A causa di vento e pioggia sono caduti anche una ventina di alberi di pino in piazza Giovanni XXIII e sulla via per Oria: numerosi i danni e gli interventi dei vigili del fuoco, e tanta paura per la popolazione, anche a causa di ...

Pioggia incessante su Genova - fiumi monitorati in tutta la Liguria - Raffiche di vento forte : L'allerta resta arancione sul capoluogo, nel savonese e nel levante. Interventi per frane e allagamenti. L'evoluzione della situazione determinerà anche le decisioni per la partita del Genoa alle 15 con l'Udinese

Meteo - maltempo in tutta Italia fino a lunedì : forti Raffiche di vento e nubifragi : Secondo le previsioni dell'Aeronautica militare per domani un'ondata di maltempo si abbatterà su tutta la Penisola: rischio di forti nubifragi sia a Nord sia a Sud. Sono attese situazioni potenzialmente critiche. Allerta Meteo già diramata in Molise, Liguria, Veneto ed Emilia Romagna.Continua a leggere

Meteo Friuli Venezia Giulia : danni e disagi per le forti Raffiche di vento : “Il forte afflusso di correnti settentrionali sulle Alpi, soprattutto in quota, ha causato disagi anche nei fondovalle montani. Si segnalano cadute di alberi nei comuni di Tramonti di Sopra, Ampezzo, Comeglians, Sauris, Chiusaforte e Arta terme. A Forni Avoltri e Tramonti di Sopra il vento forte ha causato danni alle coperture di alcuni edifici. Il fenomeno ha richiesto l’intervento di 20 volontari di 7 squadre comunali“: lo rende ...

Maltempo : Raffiche di vento forte tra Lodi e Piacenza : raffiche di vento fino a 40 chilometri orari e tra Codogno (Lodi) e la città di Piacenza diversi convogli hanno accumulato ritardi fino a 20 minuti. I problemi più grandi si sono verificati tra le ore 18 e le 19.10. Si tratta di due Frecce e sette regionali. Tutto perché diversi rami si sono staccati dagli alberi andando a depositarsi lungo i binari bloccando, quindi, la normale circolazione. La situazione è, poi, tornata alla quasi normalità. ...

Maltempo : forti Raffiche di vento in Valtellina : Tetti scoperchiati, cartelli pubblicitari abbattuti e alberi sradicati. Sono gli effetti delle forti raffiche di vento che oggi hanno investito Valtellina e Valchiavenna. Il Comando provinciale dei Vigili del fuoco di Sondrio stamane ha effettuato un’ondata di interventi, per la precisione 55 sull’intero territorio. La maggior parte delle uscite si è resa necessaria nelle zone di Tirano e della Valchiavenna, dove le raffiche di vento ...