Quota 100 | finestra secca ad aprile e poi ogni 3 mesi | ma non per gli statali

Riforma pensioni : Quota 100 sarà inserita in un disegno di legge specifico : Il Governo Conte studia un provvedimento specifico per il meccanismo di Quota 100 dopo le numerose polemiche sorte per quanto riguarda il pensionamento dei dipendenti pubblici. A riportarlo è il quotidiano Il Messaggero. Come ormai in tanti sanno, il Governo sembra intenzionato ad introdurre il sistema delle finestre trimestrali valide per il pensionamento anticipato. I lavoratori che al 31 dicembre 2018 hanno raggiunto almeno 62 anni di eta' ...

Durigon : "In pensione a Quota 100 permetterà rilancio mercato lavoro" : Roma, 29 ott. (Labitalia) - "Già come annunciato da Matteo Salvini qualche mese fa, relativamente[...]

Pensioni - Quota 100 : il governo vuole inserire il divieto di cumulo : Si sgonfia, la quota 100 fissata da Matteo Salvini per andare in pensione cancellando la Fornero. Non perchè cambino in qualche modo i requisiti. Ma perchè, secondo quanto scrive la Repubblica, il ...

Manovra - il testo è chiuso : "reddito" e Quota 100 separati : Verranno introdotti con «appositi provvedimenti normativi» il reddito di cittadinanza e la riforma delle pensioni con quota 100. Lo conferma la nuova bozza di legge di bilancio, datata 29...

Legge di Bilancio 2019 : per reddito di cittadinanza e Quota 100 disegno di legge ad hoc - : Il testo della legge di Bilancio arriverà in Parlamento mercoledì prossimo. Invariati i fondi per le due misure cardine per M5s e Lega, che saranno realizzate attraverso appositi disegni di legge. ...

Manovra - per reddito cittadinanza e 'Quota 100' ci sarà ddl ad hoc : Il reddito di cittadinanza e "quota 100" verranno introdotti con "provvedimenti normativi" ad hoc. Lo si legge nella nuova bozza della Manovra. Resta invariato l'articolo che dispone l'istituzione di ...

Pensioni Quota 100 : ecco le 7 finestre per gli assegni di anzianità : Il “pacchetto Pensioni” aggiornato prevede quattro finestre trimestrali di uscita per i lavoratori privati e la conferma delle sole due finestre semestrali per “quota 100” dei dipendenti pubblici (12 mesi per la scuola) e del divieto di cumulo tra pensione e reddito da lavoro sopra i 5mila euro annui per i primi due anni...

Quota 100 e reddito di cittadinanza in pericolo? Ecco a chi andrà l'assegno intero di 780 euro : ... economista e docente di Economia del Lavoro e Politica economica all'Università Roma Tre e principale consulente del vicepremier Luigi Di Maio proprio sui temi che riguardano le politiche per il ...

La Lega non vuole guerre con Bruxelles. Deficit giù e salta Quota 100? : E negli uffici del ministero dell'Economia si lavora ad aggiustamenti che possano rendere meno duro il giudizio di Bruxelles sul Documento programmatico di bilancio, quindi ridare fiato ai titoli di ...

Nuova ipotesi su Quota 100 : ok anche per chi ha già completato i requisiti quest'anno : Nel pacchetto previdenziale della legge di Bilancio la quota 100 rappresenta la novità sicuramente più importante. Nella bozza della manovra e quindi anche del pacchetto pensioni, iniziano a delinearsi le particolarità della Nuova misura, soprattutto per quanto concerne il meccanismo che verrà adottato per consentire ai lavoratori di andare in pensione prima. Va ricordato che, come riporta il quotidiano “il Messaggero”, la quota 100 prevede il ...

Quota 100 già da quest’anno : ecco le finestre di uscita anticipata : I requisiti per poter accedere alla Pensione anticipata con Quota 100 potranno essere maturati fin da subito: chi avrà raggiunto cioè 62 anni di età e 38 anni di contributi entro il 31 dicembre 2018 potrà già organizzare la festa di pensionamento e salutare capi e colleghi, perché se ne andrà in pensione già ad aprile 2019 (la prima finestra). Il testo della Legge di bilancio, che contiene tra le altre misure anche questa, deve ancora essere ...