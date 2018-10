Quel concerto di salite che è il Giro d' Italia secondo Davide Cassani

Concerto U2 - biglietto venduto a oltre 200 euro ma il posto non esiste. Mediolanum Forum : “Già successo in Quel settore” : Avevano comprato su TicketOne due biglietti per il Concerto degli U2 del 12 ottobre al Mediolanum Forum di Assago. Settore C27, fila 1, posti 7 e 8, “pacchetto vip argento”, quel lo da veri fan. Ma la coppia, arrivata all’interno del palasport, ha avuto un’amara sorpresa. Una delle due sedute prenotate era inesistente. In quel lo spicchio di tribuna, infatti, l’ottavo sedile della prima fila è occupato dalle scale di ...

I Metallica in concerto a Milano : data - biglietti e tutto Quello che c’è da sapere sulla tappa italiana : I Metallica faranno tappa a Milano per una data imperdibile: ecco tutto quello che c’è da sapere sulla tappa italiana del WorldWired Tour I Metallica torneranno in UK e in Europa con il loro “WorldWired Tour”, con nuovi concerti negli stadi, nei parchi e addirittura uno in un castello. La band farà tappa in Italia con un’unica data l’8 maggio 2019 all’Ippodromo SNAI di San Siro al Milano Summer Festival. I biglietti saranno ...