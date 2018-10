Quanto è lontana l' Italia dall' eco-boom tedesco

huffingtonpost

(Di martedì 30 ottobre 2018) Sorpresa! Anzi doppia sorpresa. Dopo la Baviera, l'Assia. Alle elezioni regionali in Germania, in controtendenza con il pauroso trend sovranista e populista mondiale, il pieno di voti e la differenza l'hanno fatta i Verdi, ormai stabilmente intorno al 20% e rifioriti sulle macerie elettorali della Cdu e della Spd.L'eco-sta sconquassando la scena politica tedesca con un programma di governo verde che non insegue né la destra nelle sue pulsioni anti-immigrazione né la sinistra prigioniera delle sue ricette ideologiche né il centro stagnante sulla gestione dello status quo e nemmeno fanfaluche irrealizzabili.I nuovi Grünen sanno arrivare al cuore degli elettori proponendo lotta dura, anzi durissima, ai cambiamenti climatici ma con eco-investimenti che producono eco-soluzioni che producono eco-lavori ed eco-economie diffuse. Predicano stabilità e un ...