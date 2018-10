Psoriasi | il nuovo farmaco che spegne l’infiammazione

Nuovo trattamento per la Psoriasi disponibile in Italia : promette efficacia e sicurezza a lungo termine : A pochi giorni dalla Giornata Mondiale della psoriasi, che si celebrerà lunedì 29 ottobre, Janssen annuncia l’arrivo in Italia di guselkumab, il primo trattamento biologico inibitore selettivo dell’interleuchina (IL)-23,1 indicato per il trattamento di pazienti adulti con psoriasi a placche da moderata a grave, candidati alla terapia sistemica.2 Le evidenze cliniche riportano risultati in termini di efficacia, sicurezza e miglioramento della ...