Psg | Cavani | “Napoli? Rumors fanno piacere ma il mercato è così”

Psg Napoli - Cavani saluta il suo vecchio club : abbracci con De Laurentiis e baci con 'Tommy' : Cinque anni e poco più. Tanto ci è voluto per far rincontrare due mondi, un tempo uniti in un unico sodalizio, poi separati per raggiungere rispettive ambizioni. Da una parte Edinson Cavani, dall'...

Psg-Napoli - Champions League in DIRETTA : partenopei a caccia dell’impresa a casa di Cavani e Mbappé : Benvenuti alla DIRETTA LIVE di Psg-Napoli match di cartello della terza giornata del Gruppo C della Champions League 2018/2019. Al Parco dei Principi, alle ore 21.00 sarà in scena il big match tra la formazione parigina, guidata dal suo formidabile tridente composto da Mbappè, Cavani e Neymar, ed i partenopei di mister Ancelotti, pronti al colpaccio dopo aver già fermato il Liverpool nel turno precedente. In classifica è proprio il Napoli a ...

Napoli - De Laurentiis show : “4 squadre in A dovrebbero fallire! Cavani venga da noi” - che attacchi al Psg : Aurelio De Laurentiis ha parlato di diversi argomenti caldi, partendo dalle spese folli del PSG al possibile ritorno di Cavani a Napoli Aurelio De Laurentiis come sempre senza peli sulla lingua. Il presidente del Napoli, in vista della gara contro il PSG, è stato interpellato dal quotidiano francese Le Parisien, in merito a diverse questioni calde del calcio italiano ed europeo. “Il PSG ha una grande forza, grazie al fatto che non ha ...

Psg-Napoli - le probabili formazioni : Ancelotti ritrova Insigne - Cavani sfida il suo passato : Torna la Champions League per il Napoli e sarà una notte da brividi per la squadra di Carlo Ancelotti. Gli azzurri volano in Francia per sfidare il Paris Saint Germain nella terza giornata della fase a gironi. Match davvero importante per i partenopei per puntare alla qualificazione: serve fare punti per proseguire nel cammino europeo dopo il clamoroso successo casalingo sul Liverpool. Ancelotti pare intenzionato a schierare lo stesso undici ...

Psg-Napoli : Cavani contro il suo passato - Ancelotti torna a Parigi : Sfida fondamentale per il passaggio del turno: il Matador, in crisi di gol, sfida gli azzurri per la prima volta dopo l'addio, Carletto in Francia vinse un campionato nel 2013

Psg-Napoli - Cavani e il botta e risposta sui social : è già clima Champions : Manca poco meno di una settimana al ritorno della Champions League e in casa Napoli già si respira aria d'Europa. La super sfida del prossimo mercoledì contro il Psg può essere importante per la ...

Boom dalla Francia : Cavani vuole tornare al Napoli - rifiutato il rinnovo col Psg : Edinson Cavani ha intenzione di fare ritorno a Napoli, il calciatore del PSG sarebbe in rotta col club parigino dopo aver rifiutato il rinnovo Edinson Cavani in rotta col Psg. Questa la notizia che nelle ultime ore sta rimbalzando frequentemente dalla Francia. Il calciatore uruguayano avrebbe rifiutato il prolungamento contrattuale offerto dal club parigino ed avrebbe manifestato la volontà di tornare al Napoli, spinto anche dalla presenza ...

Psg : Cavani deluso e il mercato non va - ma torna Buffon : Sempre secondo la Gazzetta dello Sport , rientra pure Balotelli con il Nizza , in trasferta domenica a Montpellier.

Ligue 1 - il Psg spazza via il Saint Etienne : 4-0 firmato Draxler - Cavani - Di Maria e Diaby : TORINO - Cinque vittorie nelle prime cinque giornate con un bilancio di 17 gol fatti e solo 4 subiti. Il Paris Saint Germain conferma la dittatura in Ligue 1 sbrigando senza patemi la pratica Saint ...

