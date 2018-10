Protezione Civile | sopralluogo di Borrelli nelle aree colpite dal maltempo

Fiume Adige in piena - notte di paura a Verona. La Protezione Civile : “valutiamo l’apertura della galleria per farlo defluire nel Lago di Garda” : 1/4 ...

Maltempo : convocato il comitato operativo della Protezione Civile : A seguito della forte ondata di Maltempo che ha colpito l’Italia da nord a sud, il Capo del Dipartimento della Protezione Civile, Angelo Borrelli, ha convocato alle ore 22.30 il comitato operativo presso la sede del Dipartimento a Roma, al fine di assicurare il coordinamento degli interventi delle componenti e strutture operative del Servizio nazionale della Protezione Civile. “Stiamo monitorando l’evolversi della situazione metereologica, ...

Allerta Meteo - nuovo durissimo avviso della Protezione Civile : allarme rosso anche Martedì 30 Ottobre - ecco i BOLLETTINI : Allerta Meteo – anche domani Allerta rossa nelle regioni interessate da una forte ondata di Maltempo: Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige, Lombardia e Liguria. Allerta arancione e gialla in altre regioni, in particolare nel’area del centro Italia. La conferma dal Dipartimento nazionale della protezione civile. I fenomeni temporaleschi e il vento forte dovrebbero poi cominciare ad attenuarsi nella stessa giornata di ...

Roma - piovono alberi : due feriti. Protezione Civile : «Limitare spostamenti» : Caos a Roma a causa del maltempo che sta creando motli disagi. alberi e rami caduti in strada in molte zone della Capitale. Una vera e propria emergenza con centinaia di telefonate ai centralini...

Meteo Protezione Civile : ancora maltempo domani su parte d'Italia - ecco il bollettino dettagliato : La giornata di domani vedrà nel complesso un miglioramento delle condizioni Meteo rispetto alla giornata odierna, ma vi saranno ancora piogge e temporali specie sulle regioni tirreniche e sul...

Maltempo : il premier Conte firma lo stato di mobilitazione della Protezione Civile : Il Presidente del Consiglio dei Ministri ha firmato la dichiarazione dello stato di mobilitazione del Servizio nazionale della Protezione Civile, accogliendo così la richiesta del Presidente della Regione Veneto di ieri. La mobilitazione straordinaria del Servizio nazionale a supporto dei sistemi regionali interessati consente il coinvolgimento coordinato delle colonne mobili delle altre Regioni e Province autonome, del volontariato organizzato ...

Serie A - Lazio-Inter a rischio rinvio : alle 14 vertice in Prefettura con la Protezione civile : La certezza che alle 20.30 si scenderà in campo non c’è ancora, ma in queste ore la Prefettura di Roma sta decidendo cosa fare per la gara tra Lazio e Inter. L’allerta meteo nella Capitale spaventa gli organi decisionali, ma il tutto si deciderà in queste ore. Intorno alle ore 14 è previsto un vertice […] L'articolo Serie A, Lazio-Inter a rischio rinvio: alle 14 vertice in Prefettura con la Protezione civile proviene da Serie A ...

Allerta Meteo - situazione critica per Lunedì 29 : il Premier Conte dichiara lo “stato di mobilitazione nazionale della Protezione civile” - è l’allarme più estremo : Il Sistema di protezione civile nazionale sta seguendo a tutti i livelli territoriali l’ondata di maltempo che sta interessando quasi tutto il territorio nazionale, sotto il coordinamento del Dipartimento della protezione civile. In considerazione del possibile aggravarsi della situazione a causa della prevista persistenza dei fenomeni Meteo e del carattere di eccezionalità con cui il maltempo potrebbe manifestarsi, il Presidente della Regione ...

Incidente stradale in Viale Amendola. Coinvolta anche un'auto della Protezione civile : La Spezia - Incidente stradale nel pomeriggio tra Viale Amendola e Via Garibaldi. Per dinamiche in fase di accertamento, alle 15 circa, un fuoristrada della Squadra antincedio della Protezione civile ...

Allerta Meteo Piemonte : aperta sala della Protezione Civile : La Regione Piemonte ha aperto la sala operativa della Protezione Civile. Sara’ attiva in modalita’ H24 fino al termine dell’ondata di Maltempo prevista per i prossimi giorni. La decisione – spiega la Regione Piemonte – fa seguito al bollettino emesso questa mattina dalla Regione, che dispone Allerta arancione per piogge e vento nelle zone a nord (Toce, Chiusella, Cervo, Valsesia) e sud-est del Piemonte (Belbo, ...

"Come 66" - Zaia chiede Protezione civile : ANSA, - VENEZIA, 28 OTT - Il Presidente del Veneto, Luca Zaia, ha firmato nel pomeriggio la richiesta di mobilitazione del Servizio Nazionale della Protezione civile "in considerazione delle ...

Maltempo - massima allerta in Veneto “come nel 1966” : Zaia chiede la mobilitazione della Protezione Civile : Il Presidente del Veneto, Luca Zaia, ha firmato nel pomeriggio la richiesta di mobilitazione del Servizio Nazionale della Protezione Civile “in considerazione delle previsioni elaborate dai modelli meteorologici ed idraulici che ipotizzano scenari riferibili agli eventi di piena del 1966”, preso atto “di aver attivato tutte le forze in campo disponibili”. Considerata “l’eccezionalita’ della situazione, ...

Pesante allerta meteo della Protezione Civile per Lunedi' 29 Ottobre : nubifragi e rischio alluvioni : allerta meteo della Protezione Civile per domani 29 Ottobre. Intenso maltempo su gran parte d'Italia. L'ondata di maltempo in atto sull'Italia per effetto di una vasta area depressionaria estesa...