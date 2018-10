huffingtonpost

: RT @HuffPostItalia: Pressing leghista per la Tav. Per Rixi 'si farà'. Si può rivedere il progetto, salvando il tunnel di base - alcinx : RT @HuffPostItalia: Pressing leghista per la Tav. Per Rixi 'si farà'. Si può rivedere il progetto, salvando il tunnel di base - HuffPostItalia : Pressing leghista per la Tav. Per Rixi 'si farà'. Si può rivedere il progetto, salvando il tunnel di base - rattendoli : @OttoemezzoTW Gruber io sono tutto tranne che leghista ma se usassi lo stesso pressing di stasera con quella specie… -

(Di martedì 30 ottobre 2018) La linea ufficiale è attendere l'analisi costi-benefici per poi decidere sul futuro dell'opera. Ma la Lega esprime chiaramente il suo favore per la Tav Torino-Lione, definendola "strategica" nell'ambito del piano di infrastrutturazione del Paese."È un dossier che deve essere completato" afferma al Corriere della Sera il sottosegretario alle Infrastrutture, Armando Siri, "anche qui abbiamo raggiunto un'intesa per portare a termine l'indagine costi benefici, quindi aspettiamo il verdetto. Se uno accetta un percorso deve accettare anche il risultato" dice riferendosi ai 5 Stelle, "altrimenti diventa una questione ideologica"."Molte cose possono essere riviste, a patto che l'Alta Velocità si faccia" dice il vice ministro alle Infrastrutture, Edoardo, alla Stampa. Sulla tratta internazionale, ad esempio, "c'è la stazione di Susa, che neloriginario ...